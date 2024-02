Viabilita’ e aree pubbliche: proseguono gli interventi di qualificazione

Prosegue il piano di qualificazione del sistema viario e delle aree pubbliche del Comune di Corciano. Sono di questi giorni le nuove bitumature sul parcheggio antistante il circolo Arcs di Mantignana, su un tratto di via Diaz e sulla strada di collegamento al Cimitero a Capocavallo ed in via Palazzeschi, via Campana e la rotatoria nella zona industriale di Taverne. Non gli unici interventi, altri riguardano la strada di accesso all’abitato di Migiana, via Pirandello ad Ellera e Via Briganti a Corciano.

“Nei prossimi giorni – sottolinea l’assessore Stefano Gabrielli – andremo ad adeguare e completare il marciapiede lungo via Di Vittorio ad Ellera e via Giolitti incrocio via Settembrini a San Mariano. L’importo complessivo dei lavori è di circa 100.000 euro. Sono interventi programmati e finanziati negli ultimi mesi del 2023”. Il piano, importante ed articolato, precede la programmazione 2024 che riguarderà strade, arterie ciclo pedonali, cimiteri, illuminazione pubblica. “L’obiettivo – conclude Gabrielli – è “curare” ulteriormente l’intero territorio al fine di renderlo sempre più rispondente alle diverse esigenze di chi vive e opera a Corciano”.