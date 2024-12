Torna la campagna “Tanto dipende da noi” di Felcos per una migliore raccolta differenziata in Umbria

Presentata lunedì 16 dicembre, nella Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia, la nuova edizione della campagna di sensibilizzazione “Tanto dipende da noi – Perché non è vero che TANTO non si può fare di più!”. Promossa da AURI e FELCOS Umbria, l’iniziativa mira a migliorare la raccolta differenziata in tutta la regione, puntando non solo sui risultati quantitativi, ma anche sulla qualità, con un’attenzione particolare alla frazione organica. Dopo i successi registrati nella prima edizione (2022-2023) nel Sub Ambito 3, quest’anno la campagna si estende agli altri tre Sub Ambiti umbri – Tifernate, Perugino e Ternano – coinvolgendo scuole, istituzioni e cittadini in un progetto articolato che terminerà nel settembre 2025.

Andrea Sisti, presidente di AURI, ha spiegato che “questa campagna rappresenta un impegno concreto per allineare l’Umbria agli standard richiesti dal Green Deal Europeo”. L’obiettivo è creare un modello partecipativo, in cui l’intera comunità si senta parte di un cambiamento necessario e possibile. Il percorso è basato su tre azioni chiave: una campagna di comunicazione multicanale, un progetto educativo nelle scuole e iniziative per favorire l’inclusione sociale. Elisa Stramaccia, vicedirettrice di FELCOS, ha sottolineato l’importanza di combinare informazione e azioni concrete per diffondere una cultura della sostenibilità: “Tanto dipende da noi vuole essere un esempio di come istituzioni e cittadini possano collaborare per un futuro migliore”.

Le scuole rappresentano il cuore della campagna. In 16 istituti umbri, da Terni a Città di Castello, sono già stati avviati laboratori partecipativi che coinvolgono 23 classi. Gli studenti lavoreranno per migliorare la gestione interna dei rifiuti attraverso quattro incontri di tre ore ciascuno: tre dedicati alla raccolta differenziata e uno specifico sulla frazione organica.

Tra gli istituti coinvolti figurano anche quelli del comprensorio del Trasimeno come l’Istituto Comprensivo “Rosselli-Rasetti” d Castiglione del Lago con la Scuola Secondaria 1^ Grado “Gino Galeotti”, l’Istituto Comprensivo Statale Panicale-Piegaro-Paciano con la Scuola Primaria di Tavernelle a Panicale e la Scuola Primaria di Pietrafitta a Piegaro. Lorenzo Lucarelli, presidente di FELCOS Umbria, ha definito questo coinvolgimento “strategico per formare una nuova generazione consapevole, capace di influenzare positivamente le proprie comunità”.

Un altro pilastro della campagna è l’inclusione sociale. Attraverso la collaborazione con “Stazione Panzana”, saranno realizzati podcast e spot radiofonici che racconteranno le esperienze legate al riciclo e alla sostenibilità, coinvolgendo persone con disabilità.

Questa scelta, come ribadito durante la presentazione, sottolinea il valore di una comunità unita, in cui tutti possano contribuire al bene comune. “Non è solo una questione di numeri o risultati – ha concluso Lucarelli – ma di costruire un senso di appartenenza e responsabilità collettiva”.

Con una sinergia tra educazione, comunicazione e azioni concrete, “Tanto dipende da noi” punta a trasformare l’Umbria in un modello virtuoso di sostenibilità ambientale.