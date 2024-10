Teatro della Filarmonica di Corciano: la stagione 2024/25 tra grandi nomi e tematiche attuali

Il Teatro della Filarmonica di Corciano è pronto ad alzare il sipario sulla Stagione 2024/25, che si preannuncia ricca di spettacoli imperdibili e nomi di spicco del panorama teatrale italiano. La stagione aprirà ufficialmente il 16 novembre con un cartellone variegato che spazia dalla commedia al dramma, dalla danza all’impegno civile.

Debutto con Stefano Fresi

L’inaugurazione avverrà sabato 16 novembre alle ore 21 con *Dioggene*, un triplo monologo interpretato da Stefano Fresi e scritto e diretto da Giacomo Battiato. Questo spettacolo rappresenta una sfida linguistica e stilistica, con tre monologhi in altrettanti idiomi italiani diversi (volgare toscano, italiano moderno, romanesco), che esplorano temi come la violenza, la stupidità umana e il bisogno di amore. Fresi sarà protagonista di un’opera che unisce epica e commedia, offrendo al pubblico una riflessione profonda, ma anche momenti di grande divertimento.

Il Classico di Eduardo De Filippo

Sabato 30 novembre alle ore 21 sarà il turno di *Natale in casa Cupiello*, il capolavoro di Eduardo De Filippo, qui proposto in una versione innovativa con l’utilizzo del teatro di figura. L’attore Luca Saccoia darà vita a un’interpretazione che immerge lo spettatore nel mondo della famiglia Cupiello, riscoprendo il valore simbolico e emotivo di una storia che continua a toccare le corde della memoria collettiva da oltre 90 anni.

Cristiana Capotondi in “La vittoria è la balia dei vinti”

Il 18 gennaio 2025, Cristiana Capotondi salirà sul palco con *La vittoria è la balia dei vinti*, un’opera scritta e diretta da Marco Bonini che mescola fiaba e storia, rievocando il bombardamento di Firenze del 1943 attraverso la memoria emotiva di una bambina. La narrazione, sospesa tra sogno e realtà, promette di portare gli spettatori in un viaggio intimo e toccante, affrontando i traumi della guerra e il valore del ricordo.

Commedia e Realtà con “Video Club”

Domenica 23 febbraio alle ore 18 sarà la volta di *Video Club. Non aprite quella mail*, una commedia moderna di Sébastien Thiéry che esplora la crisi coniugale nel contesto di un mondo iperconnesso. Gianluca Ramazzotti ed Elena Arvigo saranno protagonisti di una storia che, dietro una facciata di leggerezza, invita a riflettere su privacy, relazioni e la pervasività della tecnologia nella vita quotidiana.

La Provocazione di “Gramsci Gay”

Il 14 marzo, Iacopo Gardelli porterà in scena *Gramsci Gay*, uno spettacolo provocatorio che parte da un episodio realmente accaduto: la deturpazione di un murale raffigurante Antonio Gramsci. La rappresentazione, divisa in due atti, tesse un dialogo tra passato e presente, toccando temi come l’impegno politico, l’indifferenza e l’importanza della memoria storica.

La Danza e l’Iran con “Mohábbat”

Sabato 29 marzo il pubblico sarà trasportato in un viaggio emozionante attraverso la danza contemporanea con *Mohábbat (sull’Iran)*, coreografato da Afshin Varjavandi. Il termine “Mohábbat”, che in persiano significa affetto e cura, racchiude il senso dello spettacolo: un rifugio immaginario dove si combatte contro ogni forma di oppressione e disuguaglianza, portando in scena un messaggio di resistenza culturale e umana.

La Stagione si Chiude con “Settanta volte sette”

Il 11 aprile si concluderà la stagione con *Settanta volte sette*, una potente riflessione sul tema del perdono, messo in scena dal Collettivo Controcanto. Due famiglie, i cui destini si intrecciano in una sera drammatica, affrontano il difficile percorso che porta alla riconciliazione, offrendo al pubblico una riflessione profonda sulle relazioni umane e la capacità di superare il dolore.

Biglietti e Abbonamenti

La vendita degli abbonamenti per la stagione 2024/25 è già iniziata. Gli abbonati della scorsa stagione avranno la possibilità di rinnovare il loro abbonamento in prelazione dal 21 ottobre al 3 novembre, mentre la vendita dei nuovi abbonamenti sarà aperta dal 5 al 12 novembre. I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili a partire dal 13 novembre.

Per informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni Turistiche di Corciano o visitare il sito del Teatro Stabile dell’Umbria. Anche la prenotazione telefonica e la vendita online saranno attive per garantire un accesso agevolato agli spettacoli di questa ricca stagione teatrale.