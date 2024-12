Al Quasar Village per Natale eventi con Telethon per sostenere la ricerca

Nel cartellone fino al 24 dicembre proseguono anche i mercatini natalizi . Sabato 21 e domenica 22 dicembre due iniziative al centro commerciale di Corciano

Il prossimo fine settimana il Quasar Village dedica grande spazio alla solidarietà e al sostegno alla ricerca ospitando due eventi Telethon. In particolare, sabato 21 dicembre, la seconda edizione dell’iniziativa ‘Cantare per donare’, organizzata da Telethon coordinamento dell’Umbria, insieme all’Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli di Corciano, con la collaborazione della Filarmonica Giuseppe Verdi e le Majorettes di Spina. Alle 17.30, nella galleria del centro commerciale di Ellera di Corciano inizierà il concerto ‘Dolci Note di Natale’ nel quale si esibirà il Coro della scuola Bonfigli di Corciano, diretto da Giovanna Pazzaglia, con al piano Francesca Orabona. A presentare il pomeriggio in musica sarà la professoressa Maria Cristina Binaglia.

Domenica 22 dicembre alle 17.30, invece, andrà in scena ‘Suonare e ballare per la ricerca’ a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi, diretta da Francesco Coli e accompagnata da 12 Majorettes. Il pomeriggio sarà all’insegna dell’atmosfera di Natale con La banda suona ‘Melodie natalizie’.

Paolo Gallina, coordinatore Telethon dell’Umbria da anni, insieme a 50 volontari, si impegna per la raccolta fondi per la ricerca delle malattie genetiche rare. Durante le iniziative del 21 e 22 dicembre, infatti, sarà possibile donare acquistando prodotti solidali tra cui i nuovi cuori di cioccolato simbolo della donazione di Telethon.

Anche queste iniziative sono inserite nel cartellone de ‘Il Natale veste Quasar’ pensato per accogliere i visitatori in questo periodo di festa. Dalle luminarie esterne agli addobbi interni, fino ai mercatini allestiti nelle tradizionali casette di legno (aperti fino a martedì 24 dicembre dalle 11 alle 20), sono infatti tante le iniziative che permettono di vivere la magia del periodo.