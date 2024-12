Calcio e inclusione, presentate le squadre del campionato umbro-marchigiano FIGC – DCPS

Domenica 15 dicembre la Sala della Conciliazione del Comune di Assisi ha ospitato l’evento di presentazione delle squadre, degli staff tecnici, degli atleti e degli sponsor dei sodalizi sportivi partecipanti al Campionato Umbro-Marchigiano F.I.G.C. – D.C.P.S. (ex Quarta Categoria F.I.G.C.). Alla cerimonia ha presenziato la nuova presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, accompagnata dal Sindaco di Spoleto, Andrea Sisti e dall’Assessore del Comune di Assisi Veronica Cavallucci. Hanno inviato i loro saluti anche l’Assessore allo Sport del Comune di Perugia Pierluigi Vossi e numerose autorità sanitarie, tra cui il dott. Marco Grignani, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della USL Umbria 1, e il dott. Raffaele Bottoloni per la USL Umbria 2, entrambi fermamente sostenitori di questo evento sportivo inclusivo.

L’evento, che ha riscosso grande entusiasmo, ha visto la presentazione delle seguenti squadre: ASD Ellera Calcio, SSD Nuova Alba, USD Superga 48, ASD Junior Città di Castello, APD Anthropos Civitanova Marche, ASD Angelana 1930 e ASD Pontevecchio. In particolare, la Polisportiva Anthropos di Civitanova Marche, che ha recentemente ottenuto numerosi successi alle Paralimpiadi di Parigi, rappresenta una delle realtà più significative del campionato, con un centro tecnico che accoglie oltre 300 ragazzi.

I lavori sono stati animati dagli interventi di autorità F.I.G.C. come Giovanni Sacripante, Responsabile Nazionale della F.I.G.C. – D.C.P.S., Adriano Pistolesi, Referente Regionale della F.I.G.C. – D.C.P.S. per la Regione Marche, e Armando Marcucci, Referente Regionale della F.I.G.C. – D.C.P.S. per la Regione Umbria. La serata, impeccabilmente coordinata da Gianluca Bazzoffia, ha offerto momenti di approfondimento e ha dato spazio alla presentazione delle squadre e degli staff.

L’evento si è concluso con il tradizionale “terzo tempo”, una conviviale occasione di incontro organizzata dalle famiglie dei ragazzi.