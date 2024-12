Brunello Cucinelli: un 2024 da record per la casa di moda di Solomeo

La casa di moda Brunello Cucinelli chiude il 2024 con risultati eccezionali, confermando un incremento di fatturato compreso tra l’11% e il 12%, superando le previsioni iniziali. Il presidente e direttore creativo Brunello Cucinelli ha descritto quest’anno come “davvero incantevole”, sottolineando i successi ottenuti sia in termini di crescita economica che di rafforzamento dell’immagine del brand.

Nel corso dell’anno, il marchio ha ottenuto riconoscimenti significativi, tra cui il prestigioso “WWD John B. Fairchild Honor” assegnato dalla rivista Women’s Wear Daily per l’eccellenza artigianale e l’innovazione. A novembre, Brunello Cucinelli ha inoltre ricevuto il premio **”Good Business”** da Bloomberg China per il suo approccio al “Capitalismo Umanistico” e all’Umana Sostenibilità.

Questi premi si aggiungono a un palmarès già ricco, che include riconoscimenti come il “Neiman Marcus Award” e il “GQ Designer of the Year”. Tali conferimenti celebrano l’impegno della casa di moda nel coniugare artigianalità, eleganza e innovazione.

Nel 2024, Brunello Cucinelli ha consolidato la propria presenza internazionale con eventi esclusivi organizzati in città come Shanghai, Dubai e Los Angeles. A novembre, Solomeo ha ospitato “La Paulée”, un evento ispirato alla tradizione francese che celebra la fine della vendemmia, rafforzando il legame del marchio con la convivialità e l’ospitalità.

Il piano di crescita prevede un incremento del 10% annuo fino al 2026, con l’obiettivo ambizioso di raddoppiare il fatturato del 2023 entro il 2030. Tra le iniziative in corso, spiccano l’ampliamento della fabbrica di Solomeo e la costruzione di nuovi stabilimenti a Penne e Gubbio, progettati per garantire sostenibilità e benessere delle “Umane Risorse” che lavorano per l’azienda.

Un tratto distintivo del marchio rimane l’attenzione alla qualità delle relazioni umane. Gli eventi “artigianali”, caratterizzati da un’atmosfera intima e conviviale, sono stati centrali nel rafforzare il rapporto con clienti e investitori. Inoltre, l’azienda valorizza la rete di oltre 400 laboratori artigianali italiani, principalmente in Umbria, che rappresentano il cuore della produzione di capi di altissima qualità.

Le collezioni Autunno-Inverno 2024 e Primavera-Estate 2025 hanno registrato un successo straordinario, così come i primi ordini per l’Autunno-Inverno 2025. Brunello Cucinelli si conferma come un simbolo del Made in Italy, capace di coniugare tradizione e modernità. La casa di moda si prepara al futuro con ottimismo, forte di una reputazione globale e di una visione imprenditoriale fondata sull’etica e sull’armonia.