Concerto di Natale a Olmo: musica e solidarieta’ per una famiglia di Corciano

Sabato 14 dicembre alle ore 21.00 la Chiesa di Olmo ospiterà il Concerto di Natale organizzato dalla locale Misericordia. Sarà un evento all’insegna della musica e della solidarietà poiché l’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a favore di una famiglia corcianese in difficoltà.

Alla serata parteciperà anche il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, sottolineando l’importanza dell’iniziativa per la comunità. L’evento rappresenta un’occasione per unire la magia del Natale alla solidarietà concreta, offrendo ai cittadini un momento di condivisione e aiuto reciproco.

L’organizzazione invita tutti a partecipare per sostenere questa causa e rendere il Natale ancora più speciale.