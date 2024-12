Trasimeno servizi ambientali, festa per gli auguri di Natale a Corciano

Tsa Trasimeno servizio ambientali ha svolto la tradizionale cena itinerante di Natale, occasione per tirare le somme di un anno di lavoro e per mettere le basi per il futuro. Dopo Magione, è stata la volta di Corciano. Il cda, infatti, ha voluto confermare la consuetudine di organizzare questo momento conviviale ogni anno in uno dei comuni che l’azienda serve.

All’appuntamento che si è svolto al ristorante Battibecco, hanno preso parte, oltre i dipendenti, i membri del consiglio di amministrazione i soci pubblici e privati di Tsa. A fare gli onori di casa, l’assessore del Comune di Corciano, Francesco Mangano, insieme alla collega di Giunta, Giordana Tomassini.

Presente anche il presidente dimissionario, Cristian Betti, eletto nell’Assemblea legislativa regionale in seguito alle ultime elezioni del 17 e 18 novembre. Salutando e ringraziando i presenti per il proficuo lavoro svolto insieme, Betti ha voluto ribadire la sua vicinanza all’azienda che, ha assicurato, non si esaurisce con le dimissioni dall’incarico. Al consigliere delegato Alessio Lutazi il compito di tirare le somme: “Il 2024 è stato un anno importante per noi, un anno di crescita che si avvia a conclusione con alcuni risultati di estremo rilievo. A partire dal rinnovo della convenzione per la gestione dei servizi ambientali che ci conferma fino al 31 dicembre 2027. Quindi il completamento dei lavori di ampliamento della discarica di Borgo Giglione, che lo rende ad oggi il sito con maggiore capacità residua della regione, confermando il ruolo strategico di Tsa nel panorama regionale”.

“Non possiamo, poi, non considerare, il valore assoluto della sentenza delle sezioni unite della Corte dei conti che riconosce la correttezza dell’operato di Tsa, liberando risorse per la nostra azienda. Risorse che ci permetteranno di guardare con ancora maggiore fiducia nel futuro” ha aggiunto ancora il consigliere delegato.

Un futuro, ha sottolineato ancora Lutazi, nel quale ci sono progetti innovativi che potranno avere importanti ricadute sul territorio. “L’azienda continua a guardare avanti, con l’intento di allargare i nostri orizzonti”.

Anche in questa occasione, alla cena di Tsa ha preso parte un’associazione del territorio, in questo caso la “Uno in più” di Corciano, a cui Tsa ha devoluto un contributo a sostegno della propria attività di solidarietà. Riconoscimenti sono stati, poi, consegnati ai dipendenti che sono andati in pensione dopo anni di lavoro svolto con dedizione e spirito di servizio: Fausto Mezzetti, Stefano Spaccini, Maurizio Giannoni e Claudio Togni.