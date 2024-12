Note D’Autore, a Solomeo il secondo concerto-reading domenica 15 dicembre

Prosegue Note D’Autore, l’omaggio che Solomeo dedica ogni anno ai racconti e alle sonorità delle Feste natalizie. La rassegna offre una serie di concerti-reading, in programma ogni domenica dal 1 al 22 dicembre 2024 nella Chiesa di San Bartolomeo, per l’avvento sul restaurato organo Adamo Rossi, figura importante per lo sviluppo dell’arte organaria perugina nel sec. XVIII e XIX.

Domenica 15 dicembre alle ore 16 in scena il secondo concerto-reading: Anche nei sotterranei. L’esecuzione del Duo Vivarco – Viviana Romoli e Marco Fracassi – all’organo a 4 mani sarà accompagnata dalla voce recitante di Marco Fracassi che, su musiche di J.C. Bach, J. Marsh, L.V. Beethoven, S. Wesley, F.M. Bartoldy e J.G. Albrechtsberger, leggerà le parole di Leonardo Sciascia.

Johann Christian Bach (1735-1782) Sonata in fa maggiore a 4 mani Allegro, Rondò (allegro); John Marsh (1752-1828) Preludio e fuga per organo a 4 mani; Samuel Wesley (1766-1837) Fuga alla cappella (dal Duetto per organo in do maggiore); Ludvig van Beethoven (1770-1827) Adagio per Flötenuhr WoO 33/1; John Marsh (1752-1828) Preludio e fuga per organo a 4 mani; Felix Mendelssohn Bartoldy (1809-1847) Fuga in re maggiore per organo a 4 mani; Johann Georg Albrechtsberger (1736-1809) Adagio e fuga a 4 mani.

Lettura: Le parrocchie di Regalpetra di Leonardo Sciascia.