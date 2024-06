Silent Reading Party: a Corciano il primo party letterario silenzioso

“Silent reading party” il party letterario in cui si spegne il cellulare e si legge in silenzio approda per la prima volta in Umbria, nello specifico a Corciano. Mercoledì 26 giugno 2024 dalle ore 18 alle 20 presso l’Area Verde E. Melani – Ex Colonia di Corciano, si terrà per la prima volta il Umbria il Party letterario silenzioso per tutti gli appassionati di lettura.

Il fenomeno dei party letterari silenziosi è nato negli Stati Uniti per contrastare l’effetto alienante dell’abuso degli smartphone anche in situazioni conviviali collettive. Due ore in un luogo tranquillo con l’atmosfera perfetta per la lettura. È molto più semplice spegnere il telefono e leggere per due ore se lo fanno anche gli altri.

La serata vedrà i propri ospiti persi nei loro libri e si concluderà con un po’ di tempo in cui tutti possono socializzare ancora una volta e parlare di ciò che stavano leggendo.

Ogni partecipante potrà portare un libro a sua scelta, qualora non si abbia un libro da leggere l’organizzazione omaggerà i partecipanti con un libro in regalo. La partecipazione è totalmente gratuita e ad ingresso libero.

Il primo “Silent Reading Party” in Umbria è promosso dall’Associazione Europa Comunica Cultura e dalla Bertoni editore, con il patrocinio del Comune di Corciano.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 329.8881111 o scrivere a eceuropacomunica@gmail.com.