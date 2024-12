Completata la pavimentazione nel borgo di Castelvieto

“I centri storici rappresentano il cuore pulsante delle nostre comunità, oltre ad essere luoghi di forte identità, per questo meritano cura e attenzione. L’amministrazione da tempo ha avviato un percorso di valorizzazione che non è destinato ad interrompersi, perché le aree più antiche dei nostri borghi non tramandano solo le testimonianze del passato ma sono spesso i luoghi dove gli abitanti vivono e vorrebbero continuare a vivere”. Così Lorenzo Pierotti, Sindaco di Corciano, commenta il completamento della pavimentazione – priva di barriere architettoniche – dell’acropoli di Castelvieto.

“Siamo perfettamente consapevoli – prosegue Pierotti – che questi spazi dall’enorme valore storico e così ricchi di testimonianze siano però sempre più fragili. Tra le possibili minacce lo spopolamento, la crisi del commercio, i possibili rischi ambientali, a volte anche il turismo di massa poco rispettoso. Per questo siamo chiamati, come amministratori della cosa pubblica, a tutelare questa impareggiabile eredità ed a conservarne la vivibilità. Ho più volte espresso l’impegno in tal senso del Comune di Corciano e mi sento di riaffermarlo, ribadendo che nei prossimi anni continueremo ad intervenire per valorizzare i nostri splendidi gioielli”.