Alla Biblioteca “Gianni Rodari” sabato fioriscono le Storie

Un’intera giornata da trascorrere nei locali della Biblioteca Gianni Rodari e nello spazio antistante ad essa con i bambini e i ragazzi in compagnia dei collaboratori ed amici della struttura. Sabato 10 settembre, a segnare ufficialmente la ripresa degli appuntamenti della Biblioteca comunale di Corciano dopo la breve sosta estiva si terrà l’appuntamento “Fioriscono le storie!”. Laboratori, buffe letture, presentazioni di libri teatralizzate, giochi da tavola e spettacoli tutti da ridere. La parola d’ordine, sottolineano gli operatori, è soltanto una: partecipare coinvolgendo anche gli amici.

Tutti gli appuntamenti, oltre che sul sito e sui canali social del Comune, possono essere trovati sulla pagina facebook ufficiale https://www.facebook.com/biblioteca.corciano. Per chi fosse interessato è da tempo attivo il broadcast whathapp al quale è possibile iscriversi direttamente in biblioteca in modo da non perdere nessuno degli appuntamenti; letture, spettacoli, eventi musicali, presentazioni di libri e tutte le altre proposte offerte.