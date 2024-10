Campagna Nastro Rosa 2024: camminata a San Mariano contro il tumore al seno

In occasione della Campagna Nastro Rosa 2024 della Fondazione AIRC, anche il Comune di Corciano si unisce all’iniziativa illuminando Piazza dei Caduti. L’impegno però non si ferma qui. Per sottolineare l’importanza della prevenzione e del supporto alla ricerca scientifica nella lotta contro il tumore al seno, l’amministrazione comunale, attraverso Corciano in Movimento e con il supporto di AIRC e delle associazioni L’Unatici di Ellera e Company, ha organizzato una camminata “rosa” prevista per il 20 ottobre a San Mariano.

“Questa manifestazione rappresenta un ulteriore modo per sostenere la ricerca sul tumore al seno,” affermano gli uffici dell’assessorato all’associazionismo e sport. La camminata di 5 km partirà da Piazza del Girasole alle 9:45 ed è pensata per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei controlli preventivi, coinvolgendo in particolare le donne, ma anche gli uomini. Infatti, dei 55.500 nuovi casi di tumore al seno registrati annualmente, circa 500 colpiscono uomini.

L’attività fisica è riconosciuta come un potente alleato nella prevenzione: “Praticarla costantemente funziona come un farmaco e promuove quella socializzazione essenziale per i malati, evitando che si chiudano in sé stessi,” sottolineano. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che i malati di cancro pratichino almeno 150–300 minuti di attività fisica a settimana con intensità moderata e almeno 75–150 minuti con intensità vigorosa. Inoltre, la prevenzione è fondamentale per ridurre il rischio di insorgenza di certe patologie e salvare vite. Nonostante l’incidenza del tumore al seno continui a crescere (+0,9% ogni anno), grazie ai progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, oggi si muore meno rispetto al passato.