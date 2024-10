Grande partecipazione alla messa per disabili, ecco i prossimi appuntamenti

La Misericordia di Perugia Olmo, in collaborazione con il Comitato Nazionale Antidiscriminatorio per Persone con Disabilità e le Parrocchie di Fontana, Chiugiana e Olmo, ha celebrato la terza “Santa Messa riservata alle persone con disabilità, alle loro famiglie, ai loro educatori e alle associazioni che li tutelano”. L’evento si è svolto presso la Chiesa di Santa Maria della Speranza in Olmo, con una partecipazione che ha superato le 70 persone.

La funzione, officiata da Don Antonio Sorci, ha riscosso un grande successo tra i partecipanti, che hanno apprezzato anche l’agape allestita dalle Parrocchie al termine della celebrazione. La comunità di Capodarco di Perugia, guidata dalla presidente Dott.ssa Francesca Bondì, ha contribuito all’atmosfera di festa e inclusione. Durante l’evento, la Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha inviato un saluto ai presenti, mentre Silvia Guasticchi, consigliera del Comune di Corciano, ha condiviso il suo caloroso messaggio a sostegno del diritto alla salute e all’inclusione. Anche il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, ha portato i suoi auguri, sottolineando la presenza di ragazzi provenienti dal suo comune.

La partecipazione dell’ex Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Perugia, Edi Cicchi, ha evidenziato l’importanza di questo momento di condivisione e riflessione. L’iniziativa, che si propone di diventare un punto di riferimento per le persone con disabilità dell’Umbria e dell’Italia centrale, ha già fissato la prossima celebrazione per sabato 16 novembre 2024, alla quale parteciperanno le ragazze e i ragazzi dell’Opera Don Guanella di Perugia. Le organizzazioni e le parrocchie di tutta l’Umbria e delle province limitrofe sono invitate a unirsi in questa significativa iniziativa.