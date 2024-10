Patto “Borgo di Corciano”: ecco tutte le iniziative per salvare le scuole locali

È stato recentemente siglato il patto educativo di comunità “Borgo di Corciano”, un’iniziativa volta a contrastare il calo delle iscrizioni nelle scuole del borgo e a garantire la salvaguardia dei plessi scolastici. Promosso dall’Istituto Bonfigli, il progetto è nato per sostenere la scuola come bene comune e preservare la vitalità del centro storico.

L’accordo, firmato dall’Istituto scolastico insieme al Comune di Corciano e ad alcune importanti associazioni locali (tra cui la Fondazione Tiranti, le Filarmoniche di Solomeo e Corciano, la Pro Loco Corciano, Castello di Vino e APD Corciano), si concretizza in una serie di servizi e progetti rivolti alle famiglie. L’obiettivo principale è agevolare gli studenti e migliorare l’offerta formativa, cercando così di incentivare le iscrizioni.

Tra i servizi attivati: l’introduzione del multilinguismo fin dalla scuola dell’infanzia, con corsi gratuiti durante l’orario scolastico; un indirizzo musicale con strumenti a disposizione degli alunni, anch’esso senza costi aggiuntivi per le famiglie; l’offerta di 15 posti di tempo integrato fino alle 16 per la scuola primaria, su richiesta delle famiglie; e un servizio di intrattenimento per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, attivabile con almeno nove richieste, che si svolgerà dalle 16:00 alle 18:00.

Grazie alla collaborazione delle associazioni locali, il Patto “Borgo di Corciano” rappresenta una risposta concreta alle sfide demografiche che potrebbero influenzare negativamente il futuro delle scuole del borgo e, di conseguenza, la vitalità del suo centro storico.