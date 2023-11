Camion ribaltato e traffico in tilt: più di un’ora da Ellera a Prepo

Un incidente sul Raccordo Perugia Bettolle all’altezza di Prepo ha messo in ginocchio la viabilità di Perugia con lunghe code non solo sull’asse che collega le varie zone cittadine ma anche lungo le strade urbane.

Nel primo pomeriggio tra la galleria di Prepo e l’uscita di Piscille, in direzione Ponte San Giovanni, un camion si è rovesciato su un fianco per cause ancora da chiarire.

Da quanto si è appresso il conducente è riuscito a uscire illeso autonomamente dal mezzo.

Sul posto si sono recati vigili del fuoco, polizia stradale e tecnici dell’Anas.

Gli interventi sono risultati difficoltosi proprio a causa del traffico che ha bloccato la città per diverso tempo.