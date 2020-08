Prima infanzia, pubblicate le graduatorie definitive di ammissione ai servizi socio-educativi

“L’amministrazione di Corciano ha fatto il possibile per cercare di favorire le esigenze delle famiglie anche aumentando il personale a disposizione, perché siamo convinti che poter dare il via libera alle scuole, a tutte le scuole, sia uno dei segnali più attesi per percepire concretamente la ripartenza”. Così l’assessore alla scuola Sara Motti che annuncia come nel sito ufficiale del Comune siano state pubblicate le Graduatorie definitive di ammissione ai servizi socio-educativi per la prima infanzia Anno Educativo 2020-2021.

La decisione, del 27 agosto scorso, segue la divulgazione delle linee guida e del conseguente via libera dell’Ufficio scolastico regionale. “Qualunque dubbio o informazione verrà fornita negli incontri con il personale educativo calendarizzati in questo modo:

ALBERO AZZURRO: assegnati di mattina – lunedì 31 agosto ore 15.00; assegnati di pomeriggio ore 17:00; ARCOBALENO martedì 1 settembre ore 15.00; PANE E CIOCCOLATA martedì 1 settembre ore 17:00; LA MONGOLFIERA “Sez. lattanti” mercoledì 2 settembre ore 10:00; “Sez miste” – assegnati di mattina giovedì 3 settembre ore 9.30 e assegnati di pomeriggio ore 11:30. Sempre nel rispetto delle disposizioni a tutela della sicurezza, si raccomanda la partecipazione di un solo genitore per nucleo familiare e senza bambini”.

Per quanto riguarda gli asili nido privati in convenzione contattare direttamente le strutture: LA TANA DEGLI ORSETTI 075/5172882; IL MONDO DI TABATA 075/5140475; GLI ORSETTI CHIACCHIERONI 075/6940232; GIAMBURRASCA 075/5010109. “Le famiglie che volessero rinunciare al posto assegnato – conclude l’assessore – dovranno inviare una comunicazione scritta entro il 6 settembre all’indirizzo: asilinido@comune.corciano.pg.it. Qualora non lo facciano non verrà ammessa una eventuale richiesta di iscrizione in corso d’anno”.