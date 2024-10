Corciano Castello di Vino: un weekend ricco di degustazioni, arte e tradizione

Nonostante il maltempo, la 12ª edizione di Corciano Castello di Vino ha preso il via con grande successo, attirando cittadini e appassionati di vino nel suggestivo borgo umbro. L’evento, organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con il Consorzio dei Vini Doc Colli del Trasimeno e Umbria Top Wines, celebra le eccellenze enologiche e gastronomiche del territorio del Trasimeno, con un ricco programma che si sviluppa in spazi coperti per garantire lo svolgimento anche in caso di pioggia.

Durante l’inaugurazione, Bruno Nucci, presidente dell’associazione, ha sottolineato l’importanza del volontariato nella crescita dell’evento: “Dodici edizioni sono un traguardo significativo per una manifestazione nata grazie all’impegno dei cittadini di Corciano. Continueremo a promuovere il nostro territorio, unendo enogastronomia, arte e turismo lento, valori chiave per la crescita della nostra regione”. Nucci ha poi evidenziato la novità di questa edizione, ovvero un convegno che ha riunito i presidenti dei consorzi vinicoli umbri, rendendolo un evento unico nel suo genere.

Quest’anno partecipano numerose cantine locali, tra cui Casali del Toppello, Il Poggio, Pucciarella, e Madrevite, accompagnate da tre cantine ospiti provenienti da altre regioni italiane. Non manca uno spazio dedicato allo Champagne, curato dall’Enoteca Giò di Perugia, che arricchisce l’offerta enologica dell’evento.

Gli orari di apertura delle cantine e dei corner di street food permettono ai visitatori di godere delle degustazioni fino a tarda serata: venerdì e sabato dalle 18 alle 24, mentre la domenica l’orario va dalle 16 alle 22. Per chi desidera un’esperienza culinaria più strutturata, la Taverna del Duca propone cene e pranzi su prenotazione, con menù ispirati ai sapori del territorio.

L’evento non si limita all’enogastronomia, ma abbraccia anche l’arte, con la mostra *Wine Art*, in cui gli studenti dell’Istituto Benedetto Bonfigli di Corciano presentano opere sul tema del vino, e l’esposizione *Hands on Barrique* curata da Calli Moore. Inoltre, la chiesa di Sant’Antonio ospita la mostra *Waiting for the Reality*, a cura di Giulio Brandelli.

Sabato 5 ottobre, l’appuntamento più atteso è la degustazione guidata *I viaggi del gusto*, un vero e proprio viaggio attraverso le eccellenze enogastronomiche di Modena, che vedrà la partecipazione di produttori rinomati e sommelier di spicco. In serata, il borgo si animerà con musica dal vivo, DJ set e un “Concerto di vino” che offrirà ai partecipanti un’esperienza multisensoriale.

La giornata conclusiva di domenica 6 ottobre vedrà il momento clou con la degustazione bendata dei vini partecipanti al *Premio Corciano Castello di Vino*, seguita dalla premiazione durante la cena finale. Nel pomeriggio, il borgo ospiterà giochi per bambini e appuntamenti culturali, tra cui il podcast dal vivo *Vino sul Divano*, con la partecipazione di Jacopo Cossater e Nicola Chiucchiurlotto, che discuteranno delle recenti evoluzioni del vino del Trasimeno.

Il fine settimana offrirà inoltre la possibilità di visitare mostre d’arte locali e il museo Antiquarium di Corciano, che rimarranno aperti per tutta la durata della manifestazione.