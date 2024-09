Amici animali, al Gherlinda finale del contest fotografico ‘Musin Musetti’

L’iniziativa ha coinvolto centinaia di persone che hanno postato gli scatti sui social. Evento di chiusura domenica 6 ottobre dalle 15.30 al centro di intrattenimento di Corciano

Si terrà domenica 6 ottobre, al centro di intrattenimento Gherlinda di Ellera di Corciano, l’evento conclusivo del contest fotografico ‘Musin Musetti’, uno speciale appuntamento per celebrare gli amici a quattro zampe al culmine di un concorso che ha visto la partecipazione di numerosi amanti degli animali. Attualmente, infatti, nella pagina Facebook del centro di intrattenimento Gherlinda, sono state pubblicate oltre 700 fotografie legate al contest. Immagini che raccontano la partecipazione di tanti appassionati che hanno immortalato momenti unici dei loro amici a quattro zampe. Inoltre, all’interno della galleria del centro, sono esposte le fotografie ricevute durante il concorso che hanno trasformato questo spazio in un punto di riferimento per chi desidera ammirare le immagini realizzate che celebrano il legame speciale tra uomo e animale. “Questo evento – spiegano i promotori – non è solo una premiazione, ma una festa dedicata a tutti gli amanti degli animali. Che si possieda un cane, un gatto o qualsiasi altro animale domestico, sarà l’occasione perfetta per incontrare altri appassionati, scoprire storie meravigliose e condividere la gioia di vivere con i nostri piccoli amici. Il contest ‘Musin Musetti’ ha coinvolto centinaia di persone, che hanno catturato in foto commoventi, divertenti e originali i loro animali”.

L’evento a ingresso gratuito inizierà alle 15.30. Verranno premiati i vincitori del concorso nelle categorie Cane, Gatto e Altri animali. Le migliori foto, selezionate tramite votazione online e in-store, saranno svelate e celebrate. Le foto finaliste verranno poi esposte e premi e gadget andranno ai vincitori e a tutti coloro che hanno partecipato attivamente. Saranno presenti associazioni del settore locali per offrire consigli e informazioni utili per la cura degli animali.

“Sarà un’occasione imperdibile – concludono gli organizzatori – per connettersi con altri amanti degli animali e con esperti del settore, partecipare a una giornata divertente e informativa per tutta la famiglia, approfondire la conoscenza sul rapporto tra uomo e animale grazie alla presenza di esperti del territorio umbro”.