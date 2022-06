Bivacco e atti vandalici, lo sfogo dei gestori della Siesta: “Serve l’aiuto di tutta la comunità di Ellera”

I gestori del locale “Siesta” a Ellera di Corciano, esasperati da una situazione divenuta ormai insostenibile, hanno contattato Corcianonline con una lettera/appello in cui da una parte si sfogano per i continui episodi di vandalismo nella loro zona e dall’altra cercano l’aiuto della comunità per collaborare insieme (manco a farlo apposta la zona è in via della Cooperazione) e trovare una soluzione.

“In qualità di gestori del Circolo Siesta vogliamo che questa pubblicazione debba essere una denuncia/richiesta di aiuto pubblica al fine di poter collaborare insieme alla comunità di Ellera a porre fine definitivamente a certi episodi incresciosi, furti, danneggiamenti, atti di vandalismo che da anni, senza fine, macchiano la zona Immobile Arca/Palestra/Parco di Ellera in via della Cooperazione”.

“Una gang di ragazzi ha preso ‘possesso’ della zona. Generalmente bivacca a qualsiasi ora del giorno e della notte presso i tavolini antistanti il locale Siesta, bevendo alcoolici, fumando canne, facendo test di velocità alle moto, compiendo atti vandalici, terrorizzando anche chi porta semplicemente a passeggio il cane e gli capita di passare là davanti o al parco, agendo indisturbati e incuranti delle telecamere di sorveglianza”.

“Nonostante le continue segnalazioni da parte dei cittadini e dei gestori del Circolo, dei gestori della palestra e varie denunce (i nomi sono già noti) alle Forze dell’ordine che però a causa delle Leggi Italiane non possono fare più di tanto”.