Corciano, borgo del sole: inaugurato il progetto “astronomico”

Il Comune di Corciano ha inaugurato il percorso di strumenti astronomici dell’antichità per la visualizzazione del moto del Sole sulla Sfera Celeste denominato “BORGO DEL SOLE”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Corcianese Astrofili, nell’ambito delle azioni di lungo periodo del QSV (quadro strategico di valorizzazione dei centri storici).

L’itinerario, che costituisce una peculiare proposta di visita del borgo, capace di coniugare storia, cultura, paesaggio, astronomia e scienza, permette, grazie ai suoi strumenti, la misurazione del tempo, l’orientamento e la visione del succedersi delle stagioni ed è attualmente composto da una meridiana armillare equatoriale in via Ballarini, una meridiana analemmatica orizzontale sita nei pressi del museo Antiquarium e un plinto tolemaico ai giardini del Torrione.

Alla cerimonia hanno partecipato diverse classi dell’Istituto Bonfigli di Corciano che, grazie alla presenza dell’Astrofilo Maurizio Caselli, hanno ricevuto spiegazioni e curiosità sulla natura, la storia e l’utilizzo degli strumenti.

L’itinerario sempre fruibile gratuitamente per tutti, turisti, scuole e cittadini, presenta per ogni strumento un codice CR CODE che permette di leggere in tempo reale tutte le informazioni sul progetto e sul funzionamento delle eleganti installazioni, che arricchiscono il Borgo di Corciano sia dal punto di vista storico-culturale che architettonico.