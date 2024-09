Ultima fase dei lavori sul raccordo Perugia-Bettolle: domani possibili disagi

Sono in corso le operazioni conclusive per la sostituzione dello spartitraffico centrale lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, in un tratto di 1,7 chilometri tra gli svincoli di Olmo e Corciano. I lavori si svolgono principalmente in orario notturno, ma domani, 28 settembre, sarà necessario un restringimento temporaneo della carreggiata fino alle 17:00, con la chiusura delle corsie di sorpasso. Il traffico sarà quindi consentito solo nella corsia di marcia.

Da lunedì 30 settembre i lavori riprenderanno di notte, dalle 20:30 alle 6:30. Per consentire lo svolgimento degli interventi, sarà chiusa la carreggiata in direzione Bettolle nelle notti di lunedì, martedì e mercoledì, con uscita obbligatoria a Ferro di Cavallo e rientro a Corciano. Giovedì e venerdì sarà chiusa invece la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni, con deviazione a Corciano e rientro a Ferro di Cavallo.

Questi lavori si inseriscono in un progetto più ampio, che ha già visto la realizzazione di un tratto di 3 chilometri tra Madonna Alta e Olmo, portando così il totale a 4,7 chilometri di spartitraffico rinnovato. La nuova barriera centrale, alta 1,2 metri, migliorerà notevolmente la sicurezza stradale, garantendo un contenimento efficace degli urti anche in caso di sbandamento di mezzi pesanti. In aggiunta, è stata installata una nuova rete idraulica per il deflusso delle acque piovane, che, insieme all’asfalto drenante, contribuirà a rendere più sicuro il transito in caso di maltempo.