L’orchestra Casadei riparte dall’Umbria con la chitarra corcianese di Stefano Giugliarelli

Tutta la storia dell’Orchestra Casadei in un grande concerto che segna la ripartenza dell’attività live della celeberrima formazione musicale ora capitanata da Mirko Casadei che dal 2000 ha preso il testimone del Re del Liscio Raoul. L’appuntamento è a Montone – uno dei più bei borghi dell’Umbria – domani giovedì 23 luglio alle 21.00 al Parco della Rimembranza nella Rocca di Braccio Fortebraccio.

Il concerto sarà impreziosito dalla fisarmonica di Manuel Petti, giovane direttore musicale della band, dalla cantante Bolognese Simona Rae, il sax e il clarinetto di Marco Lazzarini, il basso di Matteo Tiozzo, le percussioni di Gil Da Silva, la batteria di Ale D’Altri alla batteria e la chitarra di Stefano Giugliarelli, corcianese d.o.c.

“Questa serata – ci dice Stefano – per me è un doppio piacere, sia perché è il nostro ritorno dopo il lockdown sia perché ripartiamo proprio dalla nostra amatissima Umbria (terra particolarmente apprezzata da tutta l’Orchestra) e, soprattutto, da un gioiello di storia e cultura come il borgo di Montone. La serata è organizzata in maniera impeccabile, con tutti gli accorgimenti del caso. Proprio per questo mi raccomando a chi vorrà partecipare di prenotare con anticipo al numero 3491323709″.

Nel piccolo Borgo medievale si accenderanno così i riflettori di un evento inedito e attesissimo, che vedrà arrivare non solo visitatori da molte regioni italiane, ma anche una troupe televisiva dalla Germania, per documentare il primo concerto dopo il periodo di lockdown. Per l’occasione, saranno allestite postazioni gastronomiche di street food che permetteranno di godersi una passeggiata tra i vicoli di Montone, gustando prelibatezze locali a km zero in attesa dell’inizio dello spettacolo.

“In un momento così particolare abbiamo voluto dare un segnale inequivocabile, per voltare pagina scegliendo la positività, l’ottimismo e, soprattutto, proporre un momento per stare insieme e vivere il nostro Borgo con la dovuta sicurezza e serenità – commentano il sindaco Mirco Rinaldi, il suo vice Roberta Rosini e l’assessore Sara Volpi, che hanno fortemente voluto la realizzazione dello spettacolo –. Ovviamente tutto sarà organizzato nel rispetto delle attuali normative, che prevedono misure di accortezza e sensibilità, ma non vietano certamente una bella serata sotto le stelle con uno spettacolo di grande livello”.