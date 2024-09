Corciano, al via i festeggiamenti per i dieci anni del Quasar Village

Domenica 22, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre tanti ospiti ed iniziative – Musica, intrattenimento, maxi-torta e fuochi d’artificio per l’importante traguardo

(AVInews) – Corciano, 19 set. – Il Quasar Village compie dieci anni e per festeggiare questo importante anniversario organizza un programma ricco di eventi, spettacoli e divertimento per tutte le età. Si parte domenica 22 settembre alle 17 con il live show e il meet&greet di Giulia Berettini, giovane content creator premiata come Revelation of the year ai Webboh Awards 2024, che porta sui social, dove è conosciuta con il nome ‘Acapodelglobo’, il suo mondo fatto di creazioni e ispirazioni, a cui unisce anche imitazioni che la rendono una vera entertainment, con una fanbase da più di 2 milioni di utenti. Accanto alla giovane, originaria di Fossato di Vico, c’è Lorenz Simonetti, cantante, pianista e tastierista seguitissimo su Tik Tok, Instagram e YouTube. Lorenz è un influencer musicale che ha il merito di aver spinto molti giovani ragazzi a intraprendere un corso di musica o di canto, ispirati dai suoi contenuti musicali. Difatti, ha un rapporto molto stretto con il suo pubblico, che partecipa attivamente al suo processo di creazione dandogli nuove idee. Sui suoi profili pubblica video divertenti su canzoni popolari, sfide musicali e cover. Insieme, Giulia e Lorenzo, daranno vita ad un grande pomeriggio di divertimento tra musica live, giochi e quiz musicali.

La festa prosegue venerdì 27 settembre alle 21, con il performer Roy Paladini e la sua ‘Michael Jackson Experience’. Il vincitore dell’edizione 2023 di ‘Tali e Quali Show’, programma in onda su RaiUno e condotto da Carlo Conti, porterà in scena tutta la sua bravura di artista e imitatore del re del pop Michael Jackson, un omaggio all’icona per eccellenza della storia della musica moderna. Le musiche, coreografie e gli effetti speciali creeranno l’emozione di un vero concerto del re del pop, grazie a musicisti di altissimo livello capitanati da Ricky Roma, storico batterista di Umberto Tozzi, e un corpo di ballo. Sabato 28 alle 21 in programma anche Nostalgia ’90, evento musicale che farà ballare e cantare tutti sulle note delle hit più belle di quegli anni, con dj set, ballerine, effetti speciali ed animazione.

Spazio al gusto, poi, venerdì 27 e sabato 28 dalle 17.30 con il Quasar Food & Beer Fest, che vede il coinvolgimento dei più importanti birrifici umbri abbinati a street food del territorio.

Infine, domenica 29, a partire dalle 17.30, party finale Dance & Music Show, con spettacolo di Can Can e Burlesque, taglio della maxi-torta realizzata da Spazio Conad, offerta a tutti i partecipanti, e spettacolo pirotecnico musicale per chiudere in bellezza i festeggiamenti.

“Dieci anni di storia e di storie – ha dichiarato Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village – sono un importante traguardo. Il Quasar Village non è solo un centro commerciale, ma un luogo di ritrovo ed aggregazione, un punto di riferimento per il territorio. Per l’occasione, dal 16 al 30 settembre, ogni negozio ha pensato a speciali sconti ed offerte esclusive per gli affezionati clienti”.