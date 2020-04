Sport, contributi statali per le associazioni sportive iscritte al Coni

“Il Comune è attento alle problematiche delle associazioni sportive ma, al momento, ad essere prioritarie sono le esigenze delle famiglie in difficoltà. E’ altrettanto vero che quando si potrà ripartire e riusciremo a fare una programmazione, potremo avere un’idea più precisa degli strumenti necessari. Intanto, comunque, ci sono possibilità delle quali le società del territorio potrebbero fruire”. A dirlo Andrea Braconi, assessore allo sport del Comune di Corciano, in riferimento all’opportunità di richiedere un contributo direttamente a Sport e Salute, l’autorità governativa che dopo la riforma del 2018 detiene le risorse che lo Stato ogni anno versa per lo sport di base.

“E’ innegabile che lo sport stia attraversando un momento di grande difficoltà – dice ancora Braconi – e il fatto che i campionati siano fermi non aiuta, ma con una semplice domanda digitale è possibile ottenere una piccola somma, pari a 600 euro, ed anche questo è un messaggio da dare”. Nel sito www.sportesalute.eu (ex Coni Servizi) è possibile avanzare richiesta dell’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” a favore dei collaboratori che hanno un rapporto, si legge, con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal Coni.

Prima di compilare la domanda, esclusivamente on line, occorre inviare un sms di prenotazione al numero 339.9940875 allegando il proprio Codice Fiscale e ricevere un numero di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda. E’ indispensabile disporre di un indirizzo mail e dei documenti indicati dettagliatamente nel sito.