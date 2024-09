Nuovi lavori sul raccordo Perugia-Bettolle: si sostituisce lo spartitraffico fra Olmo e Corciano

A partire da lunedì 9 settembre, Anas avvierà i lavori per la sostituzione dello spartitraffico centrale sul tratto del raccordo Perugia-Bettolle tra gli svincoli di Olmo e Corciano. L’intervento rappresenta una prosecuzione dei lavori recentemente completati tra Madonna Alta e Olmo, nell’ambito del piano di riqualificazione della rete stradale umbra.

La nuova barriera, alta 1,2 metri, è progettata per migliorare notevolmente gli standard di sicurezza stradale. Rispetto alla vecchia struttura in calcestruzzo, la nuova concezione consente di contenere gli urti con uno spostamento minimo, anche in caso di impatti con mezzi pesanti. L’innovazione mira a ridurre il rischio di incidenti e a garantire una maggiore protezione per gli automobilisti che percorrono il tratto.

Per minimizzare i disagi al traffico, gli interventi si svolgeranno in orario notturno, dalle 20:30 alle 6:30. In questo arco di tempo, la carreggiata in direzione Bettolle sarà completamente chiusa tra Olmo e Corciano, con deviazione del traffico sulla viabilità secondaria parallela, che comprende la strada Trasimeno Ovest e via Antonio Gramsci. Gli automobilisti saranno obbligati a uscire allo svincolo di Olmo per poi rientrare a Corciano. In direzione Ponte San Giovanni, invece, sarà chiusa soltanto la corsia di sorpasso, mentre il traffico potrà continuare a transitare sulla corsia di marcia, ma con il divieto di sorpasso tra i due svincoli interessati dai lavori.

La conclusione dei lavori su questo tratto è prevista entro il 21 settembre, salvo imprevisti.