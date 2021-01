Covid: oggi la seconda dose di vaccino, l’Umbria supera quota 700 decessi

Superano quota 700 i morti per il Covid in Umbria dall’inizio della pandemia, oggi 701, otto più di ieri. Il bollettino quotidiano aggiornato sul sito della Regione registra inoltre 94 nuovi positivi, 32.397 totali, e 112 guariti, 27.116 totali, con gli attualmente positivi ora 4.580, 26 in meno rispetto a ieri.

I tamponi processati sono stati 467, 549.289 totali, con un tasso del 20 per cento in forte rialzo come succede ogni lunedì quando scende il numero dei test analizzati. Leggera crescita per i ricoverati, ora 333, quattro in più di ieri, mentre restano 49 quelli in terapia intensiva.

Intanto è partita puntualmente al ventunesimo giorno dalla prima, presso l’ospedale di Perugia, la somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid. La prima a ricevere la seconda dose, è stata la professoressa Daniela Francisci, direttore della struttura complessa di Malattie invettive, e poi a seguire gli altri professionisti sanitari, compreso il primo team vaccinale diretto dalla dottoressa Tiziana Fiordi. Il Santa Maria della Misericordia sottolinea che tutti i vaccinati sono “in ottime condizioni di salute e non si sono verificate reazioni avverse derivanti dalla somministrazione”. “Grazie alla pianificazione regionale abbiamo conservato tra il 30 e il 40 per cento delle ultime dosi disponibili in modo da avere tutti i vaccini necessari al momento del bisogno e non allungare il periodo tra la prima somministrazione e il richiamo” ha sottolineato Simona Bianchi, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera di Perugia.

“Oggi, dopo avere somministrato le seconde dosi – ha aggiunto -, abbiamo proseguito le vaccinazioni al personale sanitario e agli specializzandi contando in settimana di terminare i nostri dipendenti. Il bilancio è più che positivo circa 4.000 vaccinati nel nostro punto vaccinale a testimonianza del grande lavoro organizzativo svolto in sinergia con l’Assessorato alla Salute, con la Direzione regionale e con la Usl Umbria 1 con la quale collaboriamo per le vaccinazioni del loro personale afferente ai Distretti del Perugino, dell’Assisano e del Lago Trasimeno. Un sentito ringraziamento ai 6 team vaccinali che stanno lavorando ininterrottamente dallo scorso 31 dicembre in maniera ottimale e in perfetta sinergia”.