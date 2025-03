Corciano riconosciuto Comune Plastic Free per il terzo anno consecutivo: “due tartarughe” per l’impegno ambientale

Corciano continua a fare scuola in sostenibilità ambientale: il Comune è stato premiato per il terzo anno consecutivo come Comune Plastic Free 2025, ottenendo il prestigioso riconoscimento di “due tartarughe” per l’impegno profuso nella lotta contro l’inquinamento da plastica e nella promozione di un futuro più verde. Il premio è stato consegnato sabato 8 marzo a Napoli, al Teatro Mediterraneo, durante una cerimonia organizzata da Plastic Free Onlus, associazione di volontariato che dal 2019 si impegna nel contrasto all’inquinamento plastico. L’evento si è svolto sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e del Comune di Napoli.

Solo 122 comuni italiani, su un totale di 7896, hanno ricevuto il riconoscimento dopo aver superato la rigorosa valutazione della onlus. A rappresentare Corciano nella capitale partenopea sono stati l’assessore all’Ambiente, Giordana Tomassini, e la consigliera delegata alla Transizione Ecologica, Stella Blancardi, affiancate dalla referente locale di Plastic Free, Eleonora Favilli. Grazie all’impegno costante di queste figure, Corciano ha superato i risultati ottenuti nel 2024, raggiungendo quest’anno il livello di virtuosità di “due tartarughe” nella gestione dei rifiuti urbani e nella sensibilizzazione della comunità.

Il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento: «Ricevere questo premio per il terzo anno consecutivo è motivo di orgoglio. Questo traguardo dimostra che l’impegno condiviso tra amministrazione e cittadini può davvero fare la differenza. Un grazie di cuore a tutti coloro che, con piccoli e grandi gesti quotidiani, contribuiscono a rendere Corciano un esempio virtuoso di sostenibilità». Il sindaco ha poi esteso un ringraziamento speciale all’assessore Tomassini, alla consigliera Blancardi e a Eleonora Favilli per il loro lavoro instancabile.

L’assessore Giordana Tomassini e la consigliera Stella Blancardi hanno sottolineato come il premio sia il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini: «Questo riconoscimento ci conferma che stiamo andando nella giusta direzione. Con il punteggio di due tartarughe, Corciano si dimostra sempre più green e sostenibile. Continueremo a promuovere iniziative che possano rendere il nostro Comune un modello per la tutela dell’ambiente».

Eleonora Favilli, referente locale di Plastic Free, ha aggiunto: «Corciano si conferma un Comune Plastic Free con un livello di virtuosità di 2 su 3. Questo riconoscimento è il risultato dell’impegno di una comunità che crede in un mondo più pulito. Grazie a tutta la giunta comunale per il continuo supporto e per mettere i temi ambientali al primo posto».

Corciano si unisce a Castiglione del Lago e Narni, gli altri due comuni umbri premiati con il riconoscimento “due tartarughe” per il loro impegno nella lotta contro l’inquinamento da plastica. L’iniziativa ha coinvolto 122 borghi, paesi e città italiane che si sono distinte nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione virtuosa dei rifiuti urbani.

Durante la cerimonia, Luca De Gaetano, fondatore di Plastic Free Onlus, ha dichiarato: «Essere un Comune Plastic Free non è solo un titolo, ma una responsabilità. Significa aver scelto un percorso virtuoso per ridurre l’inquinamento da plastica, educare le nuove generazioni e costruire una comunità più consapevole e sostenibile».

L’iniziativa è destinata a crescere anche nei prossimi anni. Plastic Free Onlus ha già aperto le candidature per il 2026, con l’obiettivo di sostenere e premiare ulteriori amministrazioni locali che intraprendano un percorso simile. Un’ulteriore opportunità, dunque, per rendere i nostri territori più verdi e responsabili.