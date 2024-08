Pallacanestro Ellera: minibasket, giovanili e prima squadra pronti a ripartire

Con l’arrivo di settembre, la Pallacanestro Ellera riapre i battenti, dando il via a una nuova stagione ricca di aspettative e di entusiasmo. Il settore minibasket e quello giovanile, pilastri fondamentali della società, ripartono sotto la guida di uno staff tecnico confermato e ulteriormente rafforzato.

A livello tecnico, la società ha scelto di mantenere la continuità con la precedente stagione, affidando ancora una volta a Luca Terradura la responsabilità del settore minibasket. Una decisione che riflette la fiducia nel lavoro svolto finora da Terradura, il quale sarà affiancato da istruttori esperti come Francesca Biscarini, Damiano Rossi e Federico Buccioli. A loro si unisce Matteo Biancalana, che ha deciso di mettere in pausa la sua carriera da giocatore nella prima squadra per dedicarsi a questa nuova esperienza da istruttore. Il team tecnico verrà ulteriormente arricchito da nuove figure che saranno inserite nel corso della stagione.

Per quanto riguarda il settore giovanile, le squadre Under 13, 14, 15 e 17 saranno sotto la guida di Riccardo Capponi, che assumerà il ruolo di responsabile tecnico delle giovanili, affiancato da Fabio Ciaccio e Tommaso Massarelli. La squadra DDR2, invece, vedrà Paolo Anelli riconfermato alla guida, proseguendo il lavoro già avviato nella scorsa stagione.

Le attività di minibasket inizieranno a settembre con una grande novità: due settimane di prova gratuita per tutti i nuovi bambini che vorranno avvicinarsi a questo sport. Un’occasione imperdibile per scoprire il mondo della pallacanestro e conoscere da vicino l’entusiasmo degli istruttori. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina Facebook della società dove si trovano i contatti utili.

Passando alla prima squadra, come detto la società ha deciso di confermare Luca Terradura alla guida tecnica, riconoscendo il valore del lavoro svolto nella scorsa stagione e la sua capacità di costruire un gruppo coeso e motivato. Un elogio meritato per un allenatore che ha saputo creare un ambiente positivo e competitivo, dove ogni giocatore ha potuto esprimersi al meglio.

Il roster della prima squadra ha subito alcuni cambiamenti significativi, con partenze di giocatori importanti, dovute principalmente a impegni lavorativi e di studio. Tuttavia, la società ha prontamente ringraziato tutti per la loro dedizione e professionalità. Tra le novità più rilevanti c’è il ritorno di Andrea Della Bina, che rientra dopo un anno trascorso in Toscana. A lui si uniranno giovani promesse come Matteo Rosini, Giulio Costantini, Thomas Albarello, Giacomo Chiurulla e Matteo Cuoco, tutti nati dal 2003 in poi.

La scelta di puntare su giocatori giovani non è casuale, ma rispecchia la filosofia di Terradura, che crede fermamente nel valore dei giovani talenti. Questo approccio, orientato al futuro, dimostra la volontà di costruire una squadra dinamica e affamata di successi, capace di crescere e migliorarsi stagione dopo stagione.

Infine, la prima squadra potrà contare su una figura di supporto di grande esperienza: Nicola Moca, ex giocatore dell’Ellera, che assumerà il ruolo di dirigente accompagnatore, portando con sé la sua conoscenza del campo e del gioco.