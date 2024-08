Rotatoria Quattrotorri, FDI: “Il Sindaco Pierotti utilizza soldi pubblici per sanare errori dei suoi predecessori”

“Correva l’anno 2008 quando nel mese di Gennaio l’Amministrazione del Comune di Corciano, in concertazione con il Sindaco del Comune di Perugia Locchi, iniziarono i lavori per la realizzazione della Rotatoria in località Ellera “Quattro Torri”. Durante l’esecuzione dei lavori, i Consiglieri sia del Comune di Perugia che di Corciano, si resero conto che quella Rotatoria non avrebbe agevolato il traffico, ma avrebbe sicuramente reso maggiormente problematica la viabilità. Da parte dei Gruppi di Opposizione, ci furono tante iniziative politiche finalizzate a far rivedere quel piano d’intervento, ma le stesse furono inutili, perché i due primi Cittadini a testa bassa andarono avanti con quel progetto, che a breve avrebbe penalizzato gli automobilisti ed i mezzi di soccorso.”

“A distanza di sedici anni, finalmente il Sindaco Pierotti, critica coloro i quali deliberarono quei lavori. La vicenda, più di una volta è stata segnalata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia del Comune di Corciano – che non meno di un anno fa presentava un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta evidenziando quella situazione critica della Rotatoria e del Piano Strade – Ci sembra bizzarro che il Sindaco Pierotti, ancora una volta, faccia pagare gli errori delle amministrazioni di Sinistra ai contribuenti.”

“L’intervento di ripristino della rotatoria con abbattimento delle mura della stessa, che costituiscono un pericolo per la scarsa visibilità e la mancanza di via di fuga in caso di sbandamento delle vetture, avrà un costo di 40.000 euro a carico della comunità Fratelli d’Italia, ritiene che chiunque abbia sbagliato, dovrebbe almeno chiedere scusa e non esaltare i propri errori. Pertanto, si riserva d’inviare un esposto alla Corte dei Conti, al fine di non utilizzare fondi pubblici per sostenere il frutto di scelte e decisioni inadeguate, ma far pagare chi ha deliberato quella rotatoria, che nell’arco degli anni ha causato tantissimi incidenti, gravi e meno gravi.”

Gruppo Consiliare FDI Corciano