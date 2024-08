Il Fontanello del Quasar Village chiude per vandalismo: si cerca una nuova location

Il fontanello situato presso il Quasar Village, inaugurato a luglio 2021, sarà chiuso a fine mese a causa di ripetuti atti vandalici. L’ultimo episodio, che ha visto lo scasso dell’impianto, ha reso necessaria una sospensione del servizio in attesa di una nuova collocazione per la struttura.

Non è la prima volta che il fontanello subisce danni; negli ultimi mesi, gli atti di vandalismo sono stati frequenti, e sebbene siano per lo più attribuibili a gruppi di ragazzini, le conseguenze economiche per la struttura sono state significative. «Ho speso 3.000 euro in riparazioni e sono stanco di questa situazione», afferma il titolare.

Costretto a fare i conti con l’inciviltà di pochi, il fontanello che serve decine di persone al giorno sarà temporaneamente dismesso. Si sta valutando l’opzione di una nuova location, meno esposta a episodi di questo tipo, per garantire che possa continuare a servire i cittadini senza ulteriori interruzioni. Il danno, infatti, non è solo economico, ma anche sociale, poiché priva la comunità di un servizio utile e apprezzato dal giorno della sua inaugurazione.