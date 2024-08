Il Quasar Village scalda i motori per il XIV motoincontro Fabio Celaia

Fino al 25 agosto in esposizione moto d’epoca, da cross, enduro e gara – Domenica 25 agosto partenza da Perugia, giro turistico e sosta al centro commerciale. Ospite Antonio Polidoro, vincitore del Rally Albania 2024

Il Quasar Village scalda i motori e ospita la quattordicesima edizione del Motoincontro Fabio Celaia, domenica 25 agosto. Fino a questa data, inoltre, nel centro commerciale di Ellera di Corciano sarà possibile ammirare una grande esposizione di moto da cross, enduro, stradali e racing, d’epoca e attuali, tra cui spicca il ‘mitico’ Guzzi Falcone dei Vigili del Fuoco, grazie alla collaborazione con l’associazione Motoincontro Fabio Celaia, associazione che si occupa di educazione e sicurezza stradale e che organizza il raduno.

I centauri si ritroveranno alle 8.30 in piazza IV Novembre, a Perugia, da dove, dopo aver ritirato i gadget e i biglietti della lotteria, partiranno per un giro turistico con tappa al Quasar Village per un evento speciale.

Qui si ritroveranno in ottima compagnia perché ad attenderli ci sarà il campione Antonio Polidoro, pilota ufficiale Ducati del CDP Entrophy Rally team e vincitore del Rally Albania 2024, che sarà disponibile per foto e autografi. Seguiranno un aperitivo, giochi a premi ed estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. L’evento si concluderà con un pranzo al ristorante Il laghetto del circoletto, a Perugia.

Le iscrizioni al motoraduno sono ad offerta libera e possono partecipare tutti i tipi di mezzi in regola con il codice della strada. Per informazioni telefonare al numero 338.3506551 o scrivere un’e-mail all’indirizzo eroscelaia@gmail.com.