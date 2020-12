Droga: due chili di cocaina recuperati in un campo fra Corciano e Magione

Recuperati dai carabinieri dopo la segnalazione di alcuni cercatori di funghi circa due chili di cocaina. Erano in una zona di campagna in località Borgogiglione, tra Magione e Corciano. Erano confezionati in due panetti, di un chilo ciascuno, avvolti in cellophane trasparente.

I militari sono intervenuti a seguito di segnalazioni giunte da alcuni cercatori di funghi della zona su un via vai di soggetti all’interno dell’area boschiva. Una volta sul posto hanno notato un mucchio di sassi, a pochi metri dalla strada e tra due di questi, sotto piccole pietre e foglie, hanno rinvenuto e sequestrato i due panetti di cocaina.

I Carabinieri di Perugia proseguono nell’impegno finalizzato a fronteggiare la recrudescenza dei fenomeni criminali che sta interessando la città, attraverso un massiccio dispositivo di rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, non solo nell’acropoli ma anche nell’hinterland perugino, finalizzato al contrasto delle forme di illegalità che destano maggiore allarme sociale e, in particolare, degli illeciti traffici di sostanze stupefacenti.