Al Quasar Village inaugurata la casa dell’acqua moderna ed ecologica

Il Quasar Village di Corciano si arricchisce di un servizio in più alla comunità con l’apertura della Casa dell’acqua. Da giovedì 15 luglio infatti è attivo Fontanello, un distributore di acqua naturizzata a temperatura ambiente, refrigerata e refrigerata frizzante, fornita da Sidea e distribuita in esclusiva da Ec Company. Installato in prossimità dell’ingresso Primigi, l’impianto moderno ed ecologico è attivo 24 ore su 24.

“Il sistema – spiegano da Ec Company – è dotato di un brevetto che certifica come Fontanello elimini il 99,999 per cento dei batteri solitamente presenti nell’acqua, rendendola pura e sicura”. L’acqua potabile, prima di essere erogata, infatti, viene fatta analizzare e poi processata per la naturizzazione con degli specifici filtri. Fontanello ha un approccio ecosostenibile ed economico perché consente di risparmiare sul consumo di plastica (è necessario arrivare muniti di contenitori) ed è alimentato da energia pulita grazie a un pannello solare. Moderno anche nel design e nel confort, perché ha una copertura che lo protegge dal sole e dalle intemperie, sedute per l’attesa e due posti auto riservati. Inoltre, un monitor dà tutte le informazioni sull’acqua erogata e sui costi. “Al Quasar village – commentano dal centro commerciale – abbiamo scelto di ospitare questa attività perché è in linea con la nostra idea di modernità ma soprattutto perché rispecchia il nostro impegno per la sostenibilità ambientale”.

Quella di Fontanello non è la sola novità al Quasar village perché sono in programma ulteriori aperture tra cui un punto vendita Calzedonia e Asilo+, un asilo nido innovativo.