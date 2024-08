Corciano Festival 2024: la 60esima edizione conferma il grande successo

Il borgo medievale di Corciano ha fatto da sfondo a uno degli eventi più attesi dell’estate umbra, il Corciano Festival, giunto quest’anno alla sua 60esima edizione. Dal 10 al 18 agosto, con un’anteprima il 9 agosto al Parco Melani, il festival ha saputo coniugare tradizione e modernità in un cartellone ricco di eventi che ha attirato turisti e residenti da tutta la regione e oltre. Organizzato dall’associazione turistica Pro Loco Corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano, e supportato dalla Regione Umbria, dalla Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo Bcc Iccrea, dalla Fondazione Perugia e da numerosi sponsor privati, il festival ha confermato ancora una volta il suo ruolo di spicco nel panorama culturale del “cuore verde d’Italia”.

Un Cartellone Poliedrico tra Tradizione e Innovazione – Il Corciano Festival 2024 ha saputo offrire un programma diversificato, spaziando dalle rievocazioni storiche alle mostre d’arte, passando per la letteratura, il teatro e la musica, riuscendo così a soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo. Numerosi gli eventi che hanno registrato il tutto esaurito, a partire dalle presentazioni letterarie curate da Filippo Beroni, che hanno visto la partecipazione di autori di rilievo come Anna Cherubini, Leonardo Varasano e Teresa Cinque. Le serate teatrali e musicali hanno registrato un’affluenza straordinaria, con spettacoli che hanno animato il centro storico, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto.

Particolarmente apprezzata è stata la mostra d’arte curata da Alessandra Tiroli, dedicata alla scultura tra il XV e il XVIII secolo, che ha offerto ai visitatori un viaggio nelle opere iconiche della comunità corcianese. Anche le rievocazioni storiche, come la Cerimonia del Lume e il Corteo quattrocentesco del Gonfalone, hanno saputo attrarre un pubblico numeroso, composto non solo da umbri, ma anche da visitatori provenienti dalle regioni limitrofe.

Successo e Partecipazione alle Rievocazioni Storiche – Le rievocazioni storiche sono state, come sempre, uno dei momenti più attesi del festival. La Serenata dei Menestrelli, la Cerimonia del Lume e il Corteo quattrocentesco hanno riportato il borgo di Corciano indietro nel tempo, ricreando un’atmosfera suggestiva che ha incantato i partecipanti. Tra gli eventi clou, la Disfida degli Arcieri ha visto trionfare nuovamente il Rione Serraglio con 16 punti, seguito dal Rione Santa Croce con 12, dal Rione Castello con 10 e dal Rione Borgo con 9. Un appuntamento sentito e partecipato, che ogni anno accende lo spirito competitivo dei rioni e coinvolge il pubblico in un’esperienza unica.

Musica e Teatro: Il Cuore Pulsante del Festival – Il 2024 ha segnato un altro traguardo importante per la sezione musicale del festival, con la 33esima edizione del Concorso Internazionale di Composizione Originale per Banda e lo stage sulla musica antica diretto da Massimiliano Dragoni dell’Accademia Resonars di Assisi. L’anteprima del 9 agosto ha visto protagonista Fabrizio Moro al Parco Melani, un evento che ha riscosso un grande successo di pubblico.

Durante la settimana del festival, Piazza Coragino ha ospitato numerosi concerti della Corciano Festival Orchestra Lab, diretta dal maestro Alessandro Celardi. Tra i momenti salienti, l’esibizione del sassofonista Cristiano Arcelli e l’omaggio a Renato Carosone da parte dell’attore e cantante Enzo De Caro, che hanno incantato il pubblico presente.

Anche la sezione teatrale ha brillato in questa edizione, registrando il tutto esaurito ogni sera. Particolarmente apprezzato lo spettacolo “Ulisse – Una peripezia maschile”, liberamente tratto da “Amori ridicoli” di Milan Kundera, per la regia di Samuele Chiovoloni, che ha debuttato in prima assoluta proprio al Corciano Festival. Grande successo anche per il Gran Gala di Lux Arcana, che ha trasformato il centro storico in un palcoscenico di luci, colori e danza aerea, e per la stand-up comedy di Leonardo Manera, che ha coinvolto il pubblico con la sua irresistibile ironia.

Bilancio Finale e Prospettive per il Futuro – A conclusione di questa sessantesima edizione, la soddisfazione degli organizzatori e delle autorità locali è palpabile. Dalla Pro Loco di Corciano, si sottolinea come il bilancio sia stato «certamente più che positivo», evidenziando la grande partecipazione del pubblico a tutti gli appuntamenti del festival. Un successo attribuito al lavoro di squadra tra Pro Loco e Comune, ma anche alla qualità degli eventi proposti, che ha saputo attrarre e coinvolgere un pubblico sempre più numeroso.

Il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, ha espresso la sua soddisfazione per l’ottima riuscita del festival, dichiarando: «Abbiamo speso ogni energia per questa sessantesima edizione, alla quale tenevamo particolarmente. I risultati ottenuti ci riempiono di orgoglio e confermano il nostro festival come uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati dell’estate umbra».

Il sipario cala su Corciano, ma il successo di questa edizione lascia presagire un futuro ancora più luminoso per il Corciano Festival, che si conferma come un appuntamento imprescindibile per chi ama la cultura, la storia e l’arte, in un contesto unico come quello del borgo medievale di Corciano.