Al Corciano Festival “L’Arte del Porre e del Levare”, un viaggio tra le sculture religiose del borgo

Nella suggestiva cornice della chiesa museo di San Francesco, prosegue l’affascinante percorso storico-artistico che riporta alla luce la ricca tradizione scultorea di Corciano. Intitolata “L’Arte del Porre e del Levare”, questa mostra, curata da Alessandra Tiroli, rappresenta uno degli eventi di punta della sessantesima edizione del Corciano Festival – Agosto Corcianese.

Promossa dall’associazione turistica Pro Loco Corcianese e dal Comune di Corciano, l’esposizione si concentra su opere scultoree religiose realizzate tra il XV e il XVIII secolo, con particolare attenzione alla statua lignea di Sant’Antonio di Padova, datata XVII secolo, recentemente restaurata. Questo restauro, oltre a preservare un’importante testimonianza della devozione locale, ha offerto l’occasione per riscoprire e valorizzare l’intero patrimonio scultoreo del territorio.

Le sculture esposte, frutto di maestri artigiani che hanno saputo trasformare semplici materiali in oggetti di preghiera e opere d’arte, riflettono la profonda spiritualità e l’abilità tecnica dell’epoca. Il percorso espositivo mette in evidenza due tecniche scultoree fondamentali: quella del “porre”, che si riferisce alla modellazione e alla fusione, e quella del “levare”, che riguarda l’intaglio e la scultura.

Ogni opera esposta non è solo un capolavoro d’arte, ma anche un simbolo della fede e dell’orgoglio della comunità che l’ha commissionata e custodita attraverso i secoli. Tra queste, la statua di Sant’Antonio di Padova spicca per la sua bellezza e per il significato spirituale che ha per i fedeli di Corciano.

Orari di apertura e programmazione: La mostra sarà visitabile fino al 18 agosto con orario continuato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. Successivamente, sarà aperta nei giorni 24, 25, 31 agosto e 1, 7, 8, 14, 15 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; il 4 e 5 ottobre dalle 18 alle 22 e il 6 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Dal 19 agosto al 3 ottobre, la mostra sarà accessibile su richiesta nei giorni feriali, contattando l’Infopoint al numero 075 5188255.

Questa iniziativa non solo celebra l’arte e la storia di Corciano, ma invita anche il pubblico a riflettere sulla profondità della tradizione artistica religiosa che ha plasmato l’identità culturale del borgo. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di storia dell’arte e per chiunque desideri immergersi nella bellezza senza tempo delle sculture religiose italiane.