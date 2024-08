Grande successo al Corciano Festival: ultimo weekend ricco di eventi

Dopo il sold out della stand-up comedy di Leonardo Manera, che ieri sera ha incantato piazza Coragino con la sua esilarante performance, la sessantesima edizione del Corciano Festival si prepara a concludere in bellezza con un fine settimana pieno di appuntamenti imperdibili. L’evento, organizzato dall’associazione turistica Pro Loco Corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno di vari partner tra cui la Regione Umbria e la Fondazione Perugia, ha già raccolto grandi consensi.

Oggi, 17 agosto, il programma riparte alle 18.30 nella suggestiva Sala del Consiglio di Palazzo Comunale con la presentazione del libro “La Rai in Umbria, storia, personaggi, curiosità” di Alvaro Fiorucci e Gino Goti. Gli autori dialogheranno con Luca Ginetto, caporedattore di Tgr Rai Umbria, offrendo una panoramica inedita sulla storia e i protagonisti della Rai in Umbria.

Alle 19.15, in piazza dei Caduti, spazio alla creatività dei più giovani con il laboratorio “Storie per il borgo: Corciano Kamishibai”, un’attività dedicata ai bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni, che realizzeranno un teatrino Kamishibai ispirato alla storia di Coragino, leggendario fondatore di Corciano. La serata proseguirà con l’apertura della Taverna del Duca alle 20.00, dove i visitatori potranno gustare le delizie della tradizione umbra.

Alle 21.30, i Giardini del Torrione di Porta Santa Maria ospiteranno lo spettacolo teatrale “Ulisse – Una peripezia maschile”, liberamente tratto da “Amori ridicoli”, con la regia di Samuele Chiovoloni. Contemporaneamente, in piazza Coragino, il pubblico potrà assistere al “Gran Gala”, un’esibizione mozzafiato di Lux Arcana, con un mix di fiamme, scintille, danza aerea e acrobazie.

Domani, 18 agosto, il festival prosegue alle 18.30 in piazza Innamorati con la presentazione del libro “Le parole che mi hai lasciato” di Giulia Baldelli. La giovane autrice discuterà con Monica Fanicchi, esplorando i temi delicati del lutto, della perdita e della resilienza, in una narrazione intensa e coinvolgente.

La serata di chiusura vedrà l’apertura della Taverna del Duca alle 20.00, seguita alle 21.00 dall’atteso concerto “Renatissimo” in piazza Coragino. Enzo De Caro, accompagnato dalla Corciano Festival Orchestra Lab diretta dal maestro Alessandro Celardi, renderà omaggio al leggendario Renato Carosone, icona della musica napoletana e italiana. Un evento che promette di essere un degno finale per questa edizione storica del festival.

Nonostante l’incertezza del tempo, l’organizzazione ha previsto soluzioni alternative: in caso di maltempo, gli eventi principali saranno spostati al Teatro della Filarmonica, garantendo comunque un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Il Corciano Festival si conferma così un appuntamento culturale di grande rilievo, capace di attrarre pubblico di tutte le età con un’offerta artistica varia e di alta qualità.