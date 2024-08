Il Rione Serraglio trionfa nella Disfida degli arcieri al Corciano Festival

Anche quest’anno, la tradizionale Disfida degli arcieri, uno degli eventi più attesi del Corciano Festival, ha regalato emozioni e spettacolo. Giovedì 15 agosto, la pittoresca piazza Coragino è stata teatro di una competizione all’insegna della tradizione e della maestria. Il Rione Serraglio ha conquistato il primo posto con un impressionante punteggio di 16 punti, confermando ancora una volta la sua supremazia. Sul podio, a seguire, si sono piazzati il Rione Santa Croce con 12 punti, il Rione Castello con 10 e infine il Rione Borgo, con 9 punti.

La gara, che ha visto i rappresentanti dei quattro rioni di Corciano sfidarsi in un’atmosfera carica di tensione e partecipazione, è stata il culmine di una serie di eventi che celebrano la ricca storia e le tradizioni del borgo umbro. Il pubblico ha seguito con entusiasmo ogni fase della competizione, apprezzando la precisione e la concentrazione degli arcieri, che hanno reso onore al proprio rione in un contesto di festa e spirito comunitario.

Il Corciano Festival, giunto alla sua 60ª edizione, è una manifestazione che, anno dopo anno, continua a richiamare un vasto pubblico, grazie a un programma ricco e variegato, promosso dall’associazione turistica Pro Loco Corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia, nonché di numerose aziende locali.

Dopo il grande successo della tre giorni di rievocazioni storiche, il festival prosegue con un calendario che spazia tra laboratori per bambini e ragazzi, presentazioni letterarie, spettacoli teatrali, concerti, arte, stand-up comedy e spettacoli di fuoco e danza aerea.

Venerdì 16 agosto si aprirà con il laboratorio per ragazzi “Corciano Kamishibai”, un’occasione per scoprire la storia del borgo attraverso un antico teatrino giapponese. La giornata continuerà con la presentazione di due libri in piazza Innamorati, seguita da una cena con prodotti Slow Food nella Taverna del Duca. In serata, i Giardini del Torrione di Porta Santa Maria ospiteranno lo spettacolo teatrale “Ulisse – Una peripezia maschile”, mentre in piazza Coragino andrà in scena “Homo Modernus” di Leonardo Manera, una riflessione comica e critica sulla vita contemporanea.

Sabato 17 agosto vedrà un altro appuntamento con il laboratorio Kamishibai, seguito dalla presentazione del libro “La Rai in Umbria” nella sala del Consiglio di palazzo Comunale. La serata sarà animata da “Gran Gala”, un suggestivo spettacolo di fuoco e danza aerea che trasformerà piazza Coragino in un palcoscenico incantato.

Domenica 18 agosto, infine, il festival si concluderà con l’omaggio a Renato Carosone da parte di Enzo De Caro, accompagnato dalla Corciano Festival Orchestra Lab, un evento che promette di chiudere in bellezza questa edizione del festival, celebrando la musica e la cultura con un tocco di eleganza e nostalgia.

Un’edizione, quella del 2024, che si preannuncia indimenticabile, confermando Corciano come uno dei centri più vivaci e culturalmente attivi dell’Umbria. Un festival che, anno dopo anno, continua a celebrare con orgoglio le sue radici, offrendo al contempo uno sguardo fresco e contemporaneo sulla tradizione.