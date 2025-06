Donna tenta di fermare l’auto sfrenata: se la cava con una ferita alla gamba

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto questa mattina nei pressi dell’hotel “Il Perugino” a Ellera, dove una donna è rimasta ferita dopo essere stata travolta dalla propria automobile. Secondo una prima ricostruzione, la signora aveva appena parcheggiato la vettura lungo una strada in lieve pendenza. Dopo essere scesa, con ogni probabilità senza aver inserito il freno di stazionamento, l’auto ha cominciato a muoversi. Accortasi di quanto stava accadendo, la donna ha tentato di risalire a bordo per bloccarla, ma è stata colpita e travolta dal mezzo in movimento.

Fortunatamente l’impatto non è stato frontale: la donna è stata investita di lato e solo una gamba è finita sotto una delle ruote. La corsa del veicolo si è infine arrestata contro alcuni paletti di delimitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna prima di trasportarla in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero gravi. La polizia locale di Corciano ha effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.