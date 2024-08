Assistenza gratuita per servizi digitali: al Quasar Village nuovo punto DigiPASS

Attivo il sabato dalle 16 alle 19 presso la postazione Helpy del centro commerciale di Corciano. Helpy è inoltre fermopoint, assistenza legale e sportello Adiconsum – Offre recupero password per spid e cie id, prenotazioni cup, anagrafe digitale e tanto altro

(AVInews) – Corciano, 8 ago. – Uno spazio in cui il cittadino può ricevere assistenza gratuita per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali: è quanto offre il nuovo punto DigiPASS inaugurato al centro commerciale Quasar Village di Ellera di Corciano, alla presenza di Giordana Tomassini, assessore a Welfare, Coesione sociale e Ambiente del Comune di Corciano, Andrea Braconi, consigliere comunale di Corciano con delega a Innovazione tecnologica e Transizione digitale e Marketing territoriale, Anna Schippa e Michele Guatini di FORMAzione srl, Enrico Cenci di Le Fucine Srl e Tiziana Zetti, direttore del Quasar Village.

DigiPASS sarà attivo il sabato dalle 16 alle 19, offrendo gratuitamente diversi servizi: si va dall’attivazione e recupero password per spid e cie id, alle prenotazioni cup e ritiro referti, consultazione fascicolo sanitario elettronico, posta elettronica, anagrafe digitale (cambio residenza, ritiro certificati), elaborazione e presentazione pratiche telematiche (bonus, rimborsi, agevolazioni), prenotazione appuntamenti per rinnovo cie e altri uffici pubblici, curriculum vitae, app io, sito Inps (lavoro domestico, fascicolo previdenziale), sito Arpal (ricerca lavoro, domande di concorso, iscrizione centro per l’impiego), fino all’attivazione della pec e firma digitale, prenotazione passaporto e pagamenti pago PA. Il nuovo punto DigiPASS è collocato presso la postazione multiservizi Helpy del Quasar Village. In questa postazione è possibile, inoltre, usufruire del servizio di spedizione e ritiro pacchi, perché funge da fermopoint, tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 16 alle 20, e sabato e domenica dalle 10 alle 20. Inoltre, presso Helpy è attivo un servizio di assistenza legale di diritto civile, tutti i giovedì dalle 16 alle 19, oltre a servizio fotocopie, fax, scanner, attivazione Telepass e sportello Adiconsum, quest’ultimo tutti i venerdì dalle 16 alle 19. In particolare, lo sportello Adiconsum eroga servizi di informazione e assistenza nei contenziosi individuali e offre un aiuto stragiudiziale delle controversie tramite reclami o procedure di conciliazione in specifiche materie e un’assistenza per l’accesso al Fondo di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento (Helpy: 351.4635499, info.quasar@ptahfactor.it)

“Il Quasar Village si arricchisce di nuovi servizi – ha dichiarato Zetti – nell’ottica di un percorso intrapreso già da molto tempo e che ci vede protagonisti di iniziative volte a favorire l’aggregazione sociale, la promozione del benessere e della salute e, più in generale, a soddisfare le esigenze dei cittadini che vedono nel nostro centro commerciale un punto di riferimento”.