Il Tennis Chiugiana celebra i successi azzurri: esposte Coppa Davis e Billie Jean King Cup

In centinaia hanno salutato la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup vinte, nel 2024, dalle nazionali di tennis maschile e femminile. I trofei sono stati esposti al Tennis Chiugiana, scelto dalla Federazione italiana tennis e padel come tappa del Trophy Tour nella provincia di Perugia, insieme all’Happy Village di Terni. Una scelta fatta in base ai numeri del circolo, risultato quello con più tesserati, circa 500.

Mercoledì sera, il momento conviviale con il quale si sono volute celebrare le imprese dei campioni italiani della racchetta, ma anche festeggiare insieme il prestigioso riconoscimento che il circolo ha ottenuto, potendo accogliere appassionati, soci e autorità intorno ai due gloriosi trofei.

All’evento hanno partecipato anche il presidente della Fitp Umbria, Roberto Carraresi, il vice Maurizio Mencaroni, il presidente del Coni, Aurelio Forcignanò. Presenti anche il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, il consigliere regionale Cristian Betti, il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti con gli assessori Francesco Mangano, Giordana Tomassini e Francesco Cocilovo, l’assessore del Comune di Perugia, Andrea Stafisso, l’amministratore unico di Adisu, Giacomo Leonelli.

Il presidente del Tennis Chiugiana, Roberto Tenerini, ha voluto ringraziare la Federazione per aver dato al circolo questa possibilità unica, “È un onore per noi”, è tutto lo staff che ogni giorno permette al circolo di funzionare al meglio e di ottenere i risultati che ha ottenuto, e che, nell’arco di una manciata di giorni, ha contribuito alla riuscita dell’evento.

Forcignanò ha sottolineato l’eccezionale stato di forma del movimento tennis a livello nazionale, elemento, come ha ribadito il presidente Carraresi nel congratularsi con il circolo, di importante traino per tutta la realtà sportiva ad ogni livello, ricordando come questo appuntamento del Trophy Tour si sia registrato in un periodo particolarmente dinamico per il tennis umbro, con gli Internazionali di Perugia alle porte.