Calcio, al via il Campionato Interregionale Umbria-Marche di 2° Livello

Ha preso il via sabato scorso ad Ellera il Campionato Interregionale Umbria-Marche di 2° Livello, competizione che vede impegnate cinque formazioni pronte a contendersi il prestigioso titolo: AC Perugia 1905, ASD Superga 48, APD Anthropos Civitanova Marche, ASD Junior Castello e ASD Pontevecchio.

Risultati della prima giornata

La giornata inaugurale ha offerto incontri equilibrati e alcune sorprese che lasciano presagire un campionato avvincente. Sul campo A, alle ore 10:30, l’APD Anthropos Civitanova Marche ha prevalso 4-2 sull’AC Perugia 1905, mentre contemporaneamente sul campo B la Superga 48 ha dominato con un netto 9-1 contro il Junior Castello. Alle ore 11:15, il Pontevecchio ha sorpreso la corazzata Superga 48 imponendosi 3-0, mentre l’Anthropos ha confermato il proprio valore superando 8-2 il Junior Castello.

Tabellino prima giornata

Campo A – ore 10:30

APD Anthropos Civitanova Marche 4 – AC Perugia 1905 2

Campo B – ore 10:30

ASD Superga 48 9 – ASD Junior Castello 1

Campo A – ore 11:15

ASD Pontevecchio 3 – ASD Superga 48 0

Campo B – ore 11:15

APD Anthropos Civitanova Marche 8 – ASD Junior Castello 2

Il debutto del Perugia

L’esordio del Perugia Calcio si è concluso con una sconfitta onorevole contro l’APD Anthropos Civitanova Marche, formazione che nella scorsa stagione ha partecipato alle finali nazionali di Tirrenia. I Grifoni hanno pagato unicamente l’emozione del debutto in una competizione di questo livello, ma gli osservatori concordano nel ritenere che la squadra possa recitare un ruolo da assoluta protagonista nel prosieguo del torneo.

A seguire l’incontro era presente Walter Alfredo Novellino, mentre il Direttore Generale Hernan Garcia Borras ha guidato la delegazione ufficiale del club, accompagnato dalla Madrina Sabrina Curi e dal Cappellano Padre Mauro Angelini.

Le altre protagoniste

Il Junior Castello, promosso dal 3° al 2° Livello, ha accusato l’assenza dei suoi elementi di maggior qualità, fermi ai box per infortunio. La formazione tifernate avrà comunque l’opportunità di riscattarsi nelle prossime giornate.

Particolarmente significativa la prestazione del Pontevecchio, sapientemente guidato dalla panchina da Francesco Boriosi, che ha inflitto una sconfitta alla Superga 48, vice-campione nazionale per due stagioni consecutive. Determinante il ritorno al gol del bomber Francesco Patiti.

Presenze istituzionali

Le gare hanno registrato la presenza di diverse autorità locali: Costanza Spera, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Perugia, e Giordana Tomassini, omologa del Comune di Corciano, hanno inviato i propri saluti ai giovani atleti. PierLuigi Vossi, Assessore allo Sport del Comune di Perugia, e Francesco Cocilovo, Assessore allo Sport del Comune di Corciano, hanno assistito direttamente agli incontri.

Il campionato potrebbe presto arricchirsi della partecipazione di Orvietana e US Arezzo, confermando l’interesse crescente per questa manifestazione giovanile di livello interregionale.