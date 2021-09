Rampe ancora teatro di incidenti mortali allo svincolo di Corciano

Un camionista è rimasto ucciso in seguito a un incidente stradale che si è verificato questa mattina a Ellera lungo le rampe che portano alla zona commerciale. Il mezzo guidato dall’uomo, di 71 anni, intorno alle 6.30 si è ribaltato per cause in corso di accertamento nel tratto di strada che passa sotto un cavalcavia, non lontano da Obi.

Sul posto sono intervenuti 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco ma per il conducente non c’era più nulla da fare. In base a quanto si è appreso non risultano coinvolti altri veicoli.

L’intervento per la rimozione del veicolo ha causato rallentamenti e difficoltà alla viabilità. Non è la prima volta (leggi qui) che avvengono incidenti di questo tipo lungo il tratto della strada in questione. L’ultimo, mortale, proprio il 24 agosto dello scorso anno.