Santa Messa per le persone con disabilita’: un nuovo riferimento per il centro Italia

Sabato mattina nella Chiesa di Santa Maria della Speranza in Olmo si è svolta una celebrazione religiosa speciale organizzata dalla Misericordia di Perugia Olmo, in collaborazione con il Comitato Nazionale Antidiscriminatorio per Persone con Disabilità. La funzione, riservata alle persone con disabilità, alle loro famiglie, agli educatori e alle associazioni di tutela, ha visto la partecipazione di oltre 70 persone, provenienti non solo dalla provincia di Perugia ma anche dalla zona dell’Aretino.

La messa, officiata da Don Antonio Sorci, ha rappresentato un momento di raccoglimento e comunità. Tra i presenti, la neo Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Perugia, Costanza Spera, e il Consigliere Comunale, Riccardo Vescovi, hanno partecipato alla cerimonia, portando il loro saluto e sostegno. Inoltre, è giunto anche un messaggio di saluto dall’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Corciano, Giordana Tomassini.

Al termine della celebrazione, le Parrocchie di Olmo, Fontana e Chiugiana, sotto l’Arcidiocesi di Perugia, hanno organizzato un conviviale agape, molto apprezzato dai presenti. La Comunità di Capodarco di Perugia, guidata dalla Presidente Francesca Bondì, è stata particolarmente attiva nell’organizzazione e partecipazione all’evento. La Santa Messa per le persone con disabilità avrà carattere ciclico e si terrà ogni mese, con l’obiettivo di diventare non solo un appuntamento fisso per la comunità locale ma anche un riferimento per tutte le persone con disabilità dell’Italia centrale.