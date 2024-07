60 anni di Corciano Festival: ad agosto un viaggio nella cultura e nella storia

Il Corciano Festival di quest’anno segna un traguardo storico, celebrando la sua 60esima edizione. Questa manifestazione culturale, una delle più longeve del Centro Italia, è resa possibile dalla passione e dal costante impegno dei corcianesi. Dal 10 al 18 agosto, con un’anteprima il 9 agosto, il suggestivo borgo di Corciano sarà animato da eventi artistici, letterari, musicali e teatrali. Il festival, organizzato dall’associazione turistica Pro Loco Corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano e sostenuto dalla Regione Umbria e vari sponsor, sarà inaugurato dal concerto del cantautore Fabrizio Moro al parco Enzo Melani, frutto di una nuova collaborazione con Suoni Controvento.

La presentazione del cartellone si è svolta il 16 luglio a Perugia, alla presenza di Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Fabrizio Stazi della Fondazione Perugia, Francesco Mangano, assessore alla Cultura di Corciano, e Lorenzo Spurio Passamonti della Pro Loco Corciano. Spurio Passamonti ha sottolineato l’importanza storica del festival, la seconda manifestazione più longeva dell’Umbria, e l’impegno nel coinvolgere i giovani. Mangano ha evidenziato le novità di questa edizione, come l’ingresso del borgo nel circuito Suoni Controvento e il ripristino del Premio Umbria del cuore, che sarà assegnato a Corrado Augias e Serse Cosmi. Tesei ha lodato il programma e la dedizione della comunità, mentre Stazi ha confermato il sostegno della Fondazione Perugia, in particolare per la sezione teatrale. Quest’anno, il festival includerà nuove proposte di stand-up comedy e teatro di strada, oltre alla tradizionale offerta artistica e gastronomica della Taverna del Duca. L’arte sarà protagonista con il restauro della statua lignea di Sant’Antonio di Padova e una mostra curata da Alessandra Tiroli, “L’arte del porre e del levare. Sculture a Corciano tra 15esimo e 18esimo secolo”.

La letteratura, curata da Filippo Bertoni, vedrà la partecipazione di noti autori italiani e umbri. La musica sarà introdotta dal concerto di Fabrizio Moro e proseguirà con la Corciano Festival Orchestra Lab, diretta da Alessandro Celardi, con concerti dedicati a vari temi e personaggi, tra cui Renato Carosone. La sezione teatrale, affidata a Samuele Chiovoloni, presenterà produzioni originali e spettacoli innovativi come “Ulisse – Una peripezia maschile” e “Homo Modernus” di Leonardo Manera. Il festival includerà anche rievocazioni storiche, giochi medievali e un concorso internazionale di composizione per banda. Dal 6 all’8 agosto, Corciano ospiterà il forum D.I.B.A. per i direttori di banda italiani, con un corso di aggiornamento tenuto da Miro Saje. Per restare aggiornati sul programma, sarà disponibile la web app “Corciano Festival”, consultabile da smartphone.