Educazione stradale, all’Istituto “Benedetto Bonfigli” lezioni con la polizia locale

Un percorso didattico capace di contribuire alla formazione di una coscienza collettiva ed alla voglia di incidere. E’ quanto accaduto a seguito della lezione pratica di educazione Stradale, che l’Istituto “Benedetto Bonfigli” di Corciano organizza con la collaborazione della Polizia Municipale. La classe 2D della sede di San Mariano è riuscita a far ricollocare nella posizione corretta un cartello stradale manomesso, posto lungo la strada adiacente la scuola, in via Parco. Il cartello – manomesso da molto tempo e già oggetto di numerose richieste di intervento rimaste però inascoltate – indica l’inizio, da una parte, e la fine, dall’altra, di un percorso ciclabile e pedonale.

L’agente Alessio, a seguito della segnalazione della classe è intervenuto prontamente, allertando i tecnici preposti che sono tempestivamente intervenuti risolvendo il problema. “Soltanto grazie all’iniziativa di Educazione Stradale organizzata dalla nostra scuola – sottolineano i ragazzi, consapevoli di aver ottenuto un riscontro che porta ad un beneficio collettivo – siamo riusciti a rimediare ad uno spiacevole inconveniente”