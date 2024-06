Passignano, a Isola del libro Trasimeno focus su una ‘sorvegliata speciale’

Romano Benini e Vincenzo Scotti, ospiti della rassegna letteraria domenica 30 giugno alle 17 alla Rocca, parleranno del loro libro sulle vicende della prima repubblica

(AVInews) – Passignano sul Trasimeno, 27 giu. – Proseguono gli appuntamenti della rassegna letteraria Isola del libro Trasimeno, alla sua 12esima edizione. In programma, domenica 30 giugno alle 17 alla Rocca di Passignano sul Trasimeno è previsto l’incontro con Romano Benini e Vincenzo Scotti, autori del libro ‘Sorvegliata speciale. Le reti di condizionamento della prima repubblica’, edito da Rubettino. A moderare l’incontro, che è inserito anche nel cartellone di eventi del ‘Festival dei tramonti’, sarà la giornalista Donatella Miliani.

Il libro analizza il filo conduttore delle vicende della prima repubblica, soffermandosi sugli episodi chiave, dalla strage di Portella della Ginestra fino a quella di via d’Amelio, dall’uccisione di Enrico Mattei al rapimento di Aldo Moro, per delineare la logica di fondo degli eventi, anche alla luce di quanto emerso dalle inchieste della magistratura, dalle analisi degli storici e dai documenti declassificati dell’intelligence italiana e straniera. Il libro racconta quanto emerso dalla verità giudiziaria e dagli atti delle indagini e descrive in particolare il ruolo delle reti che hanno agito per condizionare gli eventi e il relativo impatto sugli stessi.

L’isola del libro tornerà, poi, sabato 20 luglio con un ospite divenuto ormai presenza fissa della rassegna letteraria, l’egittologo Zahi Hawass, che illustrerà le sue ultime scoperte ad Orvieto, in piazza capitano del Popolo alle 17.

Rossana Furfaro