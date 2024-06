Colle della Trinita’: al via i lavori al parcheggio, addio al “grigliato” di plastica

Al Parco Colle della Trinità fra Corciano e Perugia sono iniziati i lavori di rimozione del grigliato di plastica verde, il “Prato armato” che rivestiva il grande parcheggio.

L’installazione risale a più di dieci anni fa e, come ricorda l’Associazione Colle della Trinità, il grigliato aveva iniziato a sbriciolarsi poco dopo la sua posa, causando un grave danno ambientale. La frammentazione della plastica ha portato a una dispersione massiccia di pezzetti nel bosco circostante, arrivando, a causa delle piogge, fino alla strada provinciale, anche due chilometri più a valle.

Un inquinamento difficile da bonificare, considerato che la plastica, praticamente indistruttibile, rimarrà nel terreno per decenni. Dopo numerosi appelli e sollecitazioni, l’AFOR ha dato inizio alla rimozione della plastica ancora presente. L’auspicio dei residenti è che successivamente, si provvederà a realizzare una pavimentazione più adeguata e rispettosa delle esigenze paesaggistiche e ambientali del luogo. L’associazione Colle della Trinità esprime soddisfazione per l’inizio dei lavori, tuttavia sottolinea che una maggiore attenzione in fase di progettazione avrebbe potuto evitare ingenti costi ambientali e finanziari per la comunità.