Terzo concerto di Antiqua Vox: l’evento musicale dedicato agli appassionati dell’organo

Domenica 12 maggio 2024, alle ore 18:00, presso la Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo, si terrà il terzo concerto del ciclo “Antiqua Vox”, un’iniziativa che vede la partecipazione di organisti provenienti da diverse parti del mondo. L’evento, organizzato dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, è pensato per avvicinare il pubblico a questo straordinario strumento musicale, collocato in contesti architettonici di grande suggestione.

Il concerto di domenica sarà eseguito dall’organista Radoslaw Marzec e dal Corale Fra Giovanni da Pian di Carpine, sotto la direzione di Sergio Briziarelli. Dopo il successo dei primi due appuntamenti, ci si aspetta una performance altrettanto emozionante e coinvolgente.

L’ingresso al concerto è gratuito, permettendo così a tutti gli interessati di partecipare e godere della musica d’organo in un ambiente suggestivo e ricco di storia.

Il ciclo di concerti prosegue con altri tre appuntamenti fino a domenica 2 giugno, tutti programmati per le ore 18:00 presso la Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo. Tra gli organisti in programma ci sono Johannes Skudlik, Roman Emilius, e Markku Makinen, affiancati da ensemble corali e strumentali di alto livello.

L’edizione 2024 di Antiqua Vox si conferma dunque come un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica sacra e per coloro che desiderano immergersi nell’atmosfera unica e suggestiva che solo l’organo può offrire.