Lusso gentile: il segreto del successo di Brunello Cucinelli che apre un 2024 da record

La Casa di Moda Brunello Cucinelli ha reso noti i dati di fatturato relativi al primo trimestre del 2024. I risultati mostrano ricavi netti che hanno raggiunto la cifra di 309,1 milioni di Euro, registrando una notevole crescita del +16,5% a cambi correnti (+17,9% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa crescita è stata evidente in tutte le aree geografiche e canali distributivi, confermando il prestigio e il valore distintivo del marchio Brunello Cucinelli nel panorama internazionale della moda di lusso.

Le vendite sono aumentate in maniera considerevole in diverse regioni del mondo, con un incremento del +19,5% nelle Americhe, del +13,9% in Europa e del +16,0% in Asia.

I canali distributivi hanno registrato anch’essi performance eccezionali, con un aumento del +15,0% nel settore retail e del +19,0% nel settore wholesale, sottolineando l’ampia accoglienza riservata alle collezioni della Casa di Moda sia dai consumatori finali che dai rivenditori. Il Presidente Esecutivo e Direttore Creativo Brunello Cucinelli ha commentato i risultati con grande entusiasmo, sottolineando il valore dell’esclusività, della rarità e della creatività nel concetto di “lusso gentile” che caratterizza il marchio. Cucinelli ha espresso fiducia nel mantenimento di una crescita dei ricavi intorno al +10% per l’intero anno 2024, riflettendo la solidità e la sostenibilità del business della Casa di Moda.

Inoltre, il recente lancio della collezione eyewear in partnership con EssilorLuxottica ha rappresentato un altro importante passo avanti per il marchio, evidenziando la continua innovazione e l’espansione verso nuovi segmenti di mercato. La presentazione della collezione ha ricevuto ampi consensi sia dalla stampa nazionale che internazionale, confermando l’interesse e l’apprezzamento per il marchio Brunello Cucinelli anche al di là del settore della moda prêt-à-porter.

Guardando al futuro, Brunello Cucinelli rimane ottimista riguardo alle prospettive del marchio, sottolineando l’importanza di valori come l’artigianalità, l’esclusività e la qualità, che continuano a guidare la filosofia aziendale.